Украина выдала Германии двух подозреваемых в убийстве

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Четверг, 7 февраля 2019, 10:30

Украина осуществляет экстрадицию в Германию двух мужчин, которые в августе 2017 года в городе Вупперталь совершили умышленное убийство гражданина Ирака и ранили другого.

Как сообщает Национальная полиция Украины, их, несмотря на конспирацию, задержали в Киеве: одного – на территории Голосеевского района столицы, другого – в Днепровском районе.

1 февраля одного из задержанных уже экстрадировали в Германию, экстрадиция второго подозреваемого запланирована на 7 февраля.

Согласно законодательству Германии им грозит до 15 лет заключения (по статьям об умышленном убийстве и тяжких телесных повреждениях).

Двух граждан одной из стран Ближнего Востока немецкие правоохранители разыскивали с августа 2017 года. Тогда подозреваемые совместно с другими двумя лицами на территории Вупперталя убили гражданина Ирака и ранили ножом еще одного человека.

К розыску подозреваемых подключились оперативники уголовного розыска Украины.

6 февраля начальник Департамента уголовного розыска Сергей Тихонов и заместитель Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Виталий Касап встретились с делегацией Земельного ведомства уголовной полиции федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия ФРГ и получили благодарность.

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Темы: Германия криминал Киев полиция


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