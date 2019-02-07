В Раде создадут рабочую группу из-за "космических платежек"

Рабочая группа из представителей разных фракций Верховной Рады подготовит проект постановления по проверке обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом объявил глава парламента Андрей Парубий после переговоров.

"По результатам консультаций с председателями фракций относительно ситуации с начислением тарифов для граждан есть общая позиция большинства глав фракций, ято ситуация требует контроля парламента", – сказал спикер.

"Спекуляции на эту тему и возможное завышение стоимости тарифов бьет по самым незащищенным гражданам. Если такие факты есть, они должны быть исследованы парламентом и должна быть дана оценка парламентом", – добавил Парубий.

"Поэтому мы договорились создать совместную из представителей всех фракций рабочую группу, чтобы подготовить постановление для парламента по вопросу проверки обоснования начисления тарифов. И я прошу депутатские фракции безотлагательно подать своих представителей в состав этой группы и подготовить текст постановления, чтобы на следующей пленарной неделе мы смогли вынести его на голосование", – заявил он

Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко в окружении коллег заявил: "Вы, представители БПП, бились бы так за людей. Вот мы блокируем со вторника трибуну, чтобы заставить Верховную Раду рассмотреть правильность начисления тарифов, чтобы людей не грабили, когда люди получают космические платежки, большие, чем их зарплаты и пенсии".

"А за что президентские депутаты блокируют трибуну? Чтобы людей и дальше грабить, чтобы люди и дальше получали космические платежки", – добавил лидер "радикалов".

Ляшко рад, что "нашли компромисс": "Надо было неделю блокировать парламентскую трибуну, чтобы заставить, наконец-то, согласиться на наши требования... заставить власть услышать эту проблему".

"Радикалы" блокируют трибуну Скрин-шот

"Мы настаиваем, чтобы парламент безотлагательно подготовил проект постановления и на следующей пленарной неделе он был как можно быстрее рассмотрен", – добавил лидер "радикалов".

Парубий продолжил: "Я приглашаю всех на места, мы переходим к историческим решениям. И я очень рад, что мы смогли снять все политические противостояния и перейти к слаженной работе парламента "

Депутаты освободили трибуну парламента – и Верховная Рада перешла к рассмотрению вопроса внесения изменений в Конституцию Украины.