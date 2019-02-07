Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики обещают украинцам прохладную спокойную погоду

Четверг, 7 февраля 2019, 11:22

В ближайшие сутки в поле высокого атмосферного давления ожидается прохладная, но спокойная погода.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

Так по прогнозам синоптиков 8 февраля в Украине будет без осадков, в целом по стране кроме западных областей, ночью и утром местами туман; на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный (на юге и востоке – восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, на крайнем западе и юге страны 1-6° мороза; днем около 0°, в западной части 2-7° тепла. В Крыму небольшие осадки; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу – без осадков. Ночью и утром кое-где возможен туман; на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 8 февраля самая высокая температура днем была 11,0 в 2011г., самая низкая ночью -28,5 в 1929г.

На 9 февраля синоптики прогнозируют в Украине также без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер южный и юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в восточных областях ночью 9-14° мороза, днём 0-5° мороза; на юге и западе страны ночью 1-6° мороза, днем 2-8° тепла; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днём около 0°.

В Киеве в суботу – без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: