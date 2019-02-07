Российская биатлонистка выступит за сборную Украины

Международный союз биатлонистов разрешил сменить спортивное гражданство и выступить за сборную Украины российской биатлонистке Анастасии Рассказовой.

Об этом сообщается на сайте biathlon.com.ua.

"Сегодня, в адрес Федерации биатлона Украины пришло письмо Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что исполнительным комитетом организации принято решение о разрешении смены спортивного гражданства для биатлонистки сборной Украины Анастасии Рассказовой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Рассказова сможет принять участие в соревнованиях последнего этапа юниорского Кубка IBU в шведском Торсби (1-2 марта), а также на Юниорском чемпионате Европы в норвежском Шушене (6-10 марта).