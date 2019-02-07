Крымскому политзаключенному запрещают встречи с родными – "навредит следствию"
Подконтрольный Кремлю "суд" не разрешил арестованному крымскотатарскому политзаключенному Мемету Белялову встречаться с родными.
Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".
В четверг так называемый Киевский районный суд Симферополя отказал крымчанину в жалобе. Белялов на заседании говорил, что ему долгое время не дают возможности увидеться с семьей.
Суд решил, что свидание с родными может "навредить следствию" и способствовать "уничтожению следственных доказательств".
"Адвокат Эдем Семедляев заявляет о том, что в течение полутора лет следователь не привёл ни одного убедительного доказательства, указывающего на вину подсудимого", – отмечают правозащитники.
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Напомним:
- Омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что более 80 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах за свои политические взгляды.
- Мемет Белялов – фигурант так называемой второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир".
- 11 октября 2017 года российские силовики провели обыски в Бахчисарае. Тогда они задержали 10 крымских татар.
- ФСБ РФ заявила 11 октября, что ликвидировала Бахчисарайскую ячейку организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России.
- Четырех фигурантов "первой бахчисарайской группы" задержали 12 мая 2016 года. Российский суд приговорил их к 9 и 17 годам колонии строго режима.
- Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
- При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
- Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
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