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Крымскому политзаключенному запрещают встречи с родными – "навредит следствию"

Четверг, 7 февраля 2019, 12:23

Подконтрольный Кремлю "суд" не разрешил арестованному крымскотатарскому политзаключенному Мемету Белялову встречаться с родными.

Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".

В четверг так называемый Киевский районный суд Симферополя отказал крымчанину в жалобе. Белялов на заседании говорил, что ему долгое время не дают возможности увидеться с семьей.

Суд решил, что свидание с родными может "навредить следствию" и способствовать "уничтожению следственных доказательств".

"Адвокат Эдем Семедляев заявляет о том, что в течение полутора лет следователь не привёл ни одного убедительного доказательства, указывающего на вину подсудимого", – отмечают правозащитники.

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"Голос матери"

Напомним:

  • Омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что более 80 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах за свои политические взгляды.
  • Мемет Белялов – фигурант так называемой второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир".
  • 11 октября 2017 года российские силовики провели обыски в Бахчисарае. Тогда они задержали 10 крымских татар.
  • ФСБ РФ заявила 11 октября, что ликвидировала Бахчисарайскую ячейку организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России.
  • Четырех фигурантов "первой бахчисарайской группы" задержали 12 мая 2016 года. Российский суд приговорил их к 9 и 17 годам колонии строго режима.
  • Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
  • При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеКрымоккупация
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