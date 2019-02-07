Крымскому политзаключенному запрещают встречи с родными – "навредит следствию"

Подконтрольный Кремлю "суд" не разрешил арестованному крымскотатарскому политзаключенному Мемету Белялову встречаться с родными.

Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".

В четверг так называемый Киевский районный суд Симферополя отказал крымчанину в жалобе. Белялов на заседании говорил, что ему долгое время не дают возможности увидеться с семьей.

Суд решил, что свидание с родными может "навредить следствию" и способствовать "уничтожению следственных доказательств".

"Адвокат Эдем Семедляев заявляет о том, что в течение полутора лет следователь не привёл ни одного убедительного доказательства, указывающего на вину подсудимого", – отмечают правозащитники.

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"Голос матери"

Напомним: