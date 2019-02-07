В Украине изъяли крупнейшую в истории партию метадона

На Полтавщине работники СБУ и Нацполиции изъяли крупнейшую партию метадона в истории Украины.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники этнической организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, в котором обустроили нарколабораторию."Товар" злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны через разветвленную сеть дилеров", - говорится в сообщении.

Указывается, что во время обысков в помещении нарколаборатории правоохранители изъяли более двадцати килограммов метадона, триста килограммов прекурсоров и почти пятьдесят литров жидкого метадонового концентрата.

"Стоимость изъятых препаратов по ценам "черного рынка" составляет более тридцать пять миллионов гривен. В помещении также обнаружено лабораторное оборудование для изготовления наркотика", - сообщает СБУ.

Отмечается, что организатор группировки и двое ее участников задержаны.