Полицейский сам продал наркотики, а потом требовал взятку

Львовскому полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы за сбыт наркотиков и получение взятки.

Обличительную спецоперацию провели прокуратура, полиция и СБУ, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области

Был задержан начальник 3-го межрайонного отдела управления противодействия наркопреступности ГУ ЧП Львовщины, который требовал и получил от местного жителя 6,5 тысячи долларов США и 16 тысяч гривен.

За эти средства чиновник обещал не притягивать к уголовной ответственности человека за сбыт около 100 граммов "героина", которые же сам накануне ему продал.

"Сложностью документирования этой преступной деятельности было то, что фигуранты являются работниками правоохранительных органов (в частности, лицами начальствующего состава), а потому хорошо осведомленными в специфике оперативной работы", - отмечают в прокуратуре.

Однако, добавляют, что благодаря правильно выбранной тактике проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий правонарушителя удалось задержать.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Кроме этого, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное преступнику грозит до 10 лет заключения с трехлетним лишением права занимать должности в органах полиции, а также конфискация имущества.