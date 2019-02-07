МВД предупреждает: агитаторы-мошенники могут забрать квартиру или землю

Под видом агитаторов за кандидатов в президенты могут работать мошенники.

Об этом предупреждает 7 февраля пресс-служба Министерства внутренних дел.

Там обращают внимание избирателей, что соглашаясь продать свой голос на выборах, они рискуют потерять недвижимое имущество (квартиру, дом, земельный участок).

"Под видом агитаторов от любого из кандидатов мошенники могут предлагать вознаграждение за голос в корит этого кандидата. А для "гарантии" голосования именно в пользу этого кандидата могут требовать персональные данные - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода", - отмечают в МВД.

Мошенники также могут просить копии паспорта и идентификационного кода и/или поставить свою подпись под каким-то документом. Завладев персональными данными аферисты могут переоформить недвижимость на третьих лиц.

Так же правоохранители призывают ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные, не передавать копии документов, и не подписывать никаких договоров, заявлений и т.д. посторонним лицам и вызывать полицию.