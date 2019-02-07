Мэр Днипра "категорически против" Сичеславской области

Городской голова Днипра Борис Филатов высказался против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Об этом он написал в Facebook.

"Я категорически против переименования области искусственно придуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал Филатов.

При этом он отметил, что уверен в том, что у парламентариев не получится переименовать область.

Напомним: