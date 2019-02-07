Мэр Днипра "категорически против" Сичеславской области

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Четверг, 7 февраля 2019, 16:39

Городской голова Днипра Борис Филатов высказался против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Об этом он написал в Facebook.

"Я категорически против переименования области искусственно придуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал Филатов.

При этом он отметил, что уверен в том, что у парламентариев не получится переименовать область.

Напомним:

  • 7 февраля народные депутаты проголосовали за то, чтобы внести в повестку дня десятой сессии Верховной Рады и направить в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области (№9310-1) на Сичеславскую.
  • За соответствующее решение отдали свои голоса 240 парламентариев.
  • Всего в Раде было два законопроекта 9310, инициированный президентом Петром Порошенко, о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, а также проект закона №9310-1 о переименовании в Сичеславскую область, представленный рядом народных депутатов.
  • Однако голосов за законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую не хватило. За это проголосовали всего 144 нардепа, из необходимых 226.

Украинская правда

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Темы: Филатов Днепропетровская область


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