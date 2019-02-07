Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пассажирский поезд протаранил грузовик в Ивано-Франковщине

Четверг, 7 февраля 2019, 18:16

На железнодорожном переезде в Ивано-Франковской области поезд врезался в грузовик.

Об этом в четверг сообщает Укрзализныця на своей странице в Facebook.

"7 февраля, в 15:54 на перегоне Хриплин - Братковцы на Ивано-Франковщине, водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд прямо перед поездом №143 Ворохта-Киев, спровоцировав столкновение", - говорится в сообщении.

 
 

В результате столкновения локомотив сошел с рельсов первой колесной парой.

Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПавария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: