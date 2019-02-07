Пассажирский поезд протаранил грузовик в Ивано-Франковщине

На железнодорожном переезде в Ивано-Франковской области поезд врезался в грузовик.

Об этом в четверг сообщает Укрзализныця на своей странице в Facebook.

"7 февраля, в 15:54 на перегоне Хриплин - Братковцы на Ивано-Франковщине, водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд прямо перед поездом №143 Ворохта-Киев, спровоцировав столкновение", - говорится в сообщении.

В результате столкновения локомотив сошел с рельсов первой колесной парой.

Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован.