Новости дня: курс на ЕС и НАТО в Конституции и новый закон о валюте

666 просмотров
Четверг, 7 февраля 2019, 21:00

Рада проголосовала за закрепление курса Украины на Евросоюз и НАТО в Конституции, украинцы теперь могут покупать валюту онлайн, а в бюджет поступило 5 млн грн от оформления автомобилей с иностранной регистрацией — новости, которые были актуальны 7 февраля.

О Раде

Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Евросоюз и НАТО.

Также парламент принял законопроект, предусматривающий запрет участия российских наблюдателей в выборах в Украине.

О деньгах

Отныне украинцы могут покупать валюту онлайн через интернет-банкинг и мобильные приложения — соответствующий закон вступил в силу.

О других важных новостях

Подозреваемого в организации убийства Виталия "Сармата" Олешко задержали во Львове — в полиции говорят, он скрывался в разных областях.

Дело убийства Екатерины Гандзюк: стало известно, что за неделю до нападения юрист председателя Херсонского облсовета сдал подозреваемому в организации убийства в аренду почти за бесценок базу отдыха на побережье Черного моря.

Вертолетную площадку Януковича в Киеве заберут у Нацагентства по розыску активов и "вернут прежнему владельцу" — потому что так решил суд.

Помните, Порошенко говорил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией? В Администрации президента не смогли объяснить эти слова, зато там решили напомнить отдельные статьи закона о доступе к публичной информации.

Киевскую квартиру Януковича сдадут в аренду — помещение на Оболонской набережной площадью 240 м² оценивают в 36 млн грн.

Более 5 млн грн поступили в бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией — с конца ноября до начала февраля в Украине оформили более 80 тыс автомобилей.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада Конституция ЕС валюта НАТО


powered by lun.ua
По теме
Рада просит НАТО предоставить план действий по членству Украины в Альянсе 7 февраля 2019, 17:27
Рада таки определилась с новым названием Днепропетровской области 7 февраля 2019, 13:42
"Бляяяяха!" – именинница Луценко перепутала законопроекты в Раде 7 февраля 2019, 12:51
Все новости
Главные новости
Новости дня: курс на ЕС и НАТО в Конституции и новый закон о валюте
Межбанк: гривня держится выше психологической отметки
Фигурант дела о секс-скандале стал 42-ым кандидатом в президенты
Столичную квартиру Януковича начнут сдавать в аренду
Все новости
безопасность

11 правил безопасности в интернете, которых родители должны научить детей

здоровье

Какие лекарства нужно хранить в холодильнике и чем запить таблетку?

Кино

Что посмотреть в феврале

Поиск по сайту
Архив
Весь архів