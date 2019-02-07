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Новости дня: курс на ЕС и НАТО в Конституции и новый закон о валюте

Четверг, 7 февраля 2019, 20:00

Рада проголосовала за закрепление курса Украины на Евросоюз и НАТО в Конституции, украинцы теперь могут покупать валюту онлайн, а в бюджет поступило 5 млн грн от оформления автомобилей с иностранной регистрацией — новости, которые были актуальны 7 февраля.

О Раде

Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Евросоюз и НАТО.

Также парламент принял законопроект, предусматривающий запрет участия российских наблюдателей в выборах в Украине.

О деньгах

Отныне украинцы могут покупать валюту онлайн через интернет-банкинг и мобильные приложения — соответствующий закон вступил в силу.

О других важных новостях

Подозреваемого в организации убийства Виталия "Сармата" Олешко задержали во Львове — в полиции говорят, он скрывался в разных областях.

Дело убийства Екатерины Гандзюк: стало известно, что за неделю до нападения юрист председателя Херсонского облсовета сдал подозреваемому в организации убийства в аренду почти за бесценок базу отдыха на побережье Черного моря.

Вертолетную площадку Януковича в Киеве заберут у Нацагентства по розыску активов и "вернут прежнему владельцу" — потому что так решил суд.

Помните, Порошенко говорил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией? В Администрации президента не смогли объяснить эти слова, зато там решили напомнить отдельные статьи закона о доступе к публичной информации.

Киевскую квартиру Януковича сдадут в аренду — помещение на Оболонской набережной площадью 240 м² оценивают в 36 млн грн.

Более 5 миллиардов гривен поступили в бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией — с конца ноября до начала февраля в Украине оформили более 80 тыс автомобилей.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаКонституцияЕСвалютаНАТО
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