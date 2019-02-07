Новости дня: курс на ЕС и НАТО в Конституции и новый закон о валюте

Рада проголосовала за закрепление курса Украины на Евросоюз и НАТО в Конституции, украинцы теперь могут покупать валюту онлайн, а в бюджет поступило 5 млн грн от оформления автомобилей с иностранной регистрацией — новости, которые были актуальны 7 февраля.

О Раде

Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Евросоюз и НАТО.

Также парламент принял законопроект, предусматривающий запрет участия российских наблюдателей в выборах в Украине.

О деньгах

Отныне украинцы могут покупать валюту онлайн через интернет-банкинг и мобильные приложения — соответствующий закон вступил в силу.

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