Полиция открыла производство по заявлению Зеленского о слежке за ним

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Четверг, 7 февраля 2019, 22:51

Национальная полиция начала расследование по заявлению кандидата в президенты Владимира Зеленского о слежке за ним.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Национальной полиции, передает МВД.

Нацполиция по заявлению Зеленского внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

"7 февраля 2018 года один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г. Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года" , - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Зеленского, он заметил, что за ним следят и после этого периода по прибытии в Киев.

На основании ст. 214 УПК Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование.

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Напомним:

  • По состоянию на 7 февраля ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов на пост президента Украины.
  • Выборы президента пройдут 31 марта.
  • В новогоднюю ночь шоумен Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины.
  • 30 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.
  • Журналисты программы "Схемы" сообщили, что Зеленский имеет бизнес вРоссии, несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году. На вопрос журналистов об активах в РФ шоумен ответил резко.
  • Впоследствии в интервью "Украинской правде" он заверил, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании, владеющей компанией, которая снимает фильмы на территории РФ.
  • В декларацию за 2017 год комик внес 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.

Украинская правда

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Темы: Зеленский полиция выборы президента 2019


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