Полиция открыла производство по заявлению Зеленского о слежке за ним

Национальная полиция начала расследование по заявлению кандидата в президенты Владимира Зеленского о слежке за ним.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Национальной полиции, передает МВД.

Нацполиция по заявлению Зеленского внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

"7 февраля 2018 года один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г. Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года" , - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Зеленского, он заметил, что за ним следят и после этого периода по прибытии в Киев.

На основании ст. 214 УПК Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование.

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