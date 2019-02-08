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Сутки в ООС: 6 обстрелов, оккупанты били из минометов у Троицкого

Пятница, 8 февраля 2019, 06:46

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Водяное и населенного пункта Пищевик.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское дважды из минометов калибра 120 и 82 мм. в районе населенного пункта Трооицьке.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Обороняясь, подразделения ООС подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 7 февраля один оккупант біл уничтожен и трое получили ранения.

По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.

Темы: ООСбоевые действия
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