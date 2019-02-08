На выходных будет солнечно и тепло

9 и 10 февраля ожидается сухая, солнечная и теплая погода.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Суббота и воскресенье обещают также быть сухими и приветливыми к нам. Ночной мороз в выходные усилится даже, но уже днем ​​10 февраля в Украину южные потоки принесут очередное потепление!", - написала она.

По прогнозу Укргидрометцентра, ночью 9 февраля на западе и юге -2-4, на остальной территории до -7-9, днем ​​на западе до +6, на юге до +4, на востоке до -4, на остальной территории около 0, без осадков.

10 февраля ночью на западе около 0, на севере и в центре до -8, на востоке до -12, на юге до -3, днем ​​на западе и юге до +6+8, в Луганской и Донецкой областях до -2, на остальной территории от -1 до +2.