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На выходных будет солнечно и тепло

Пятница, 8 февраля 2019, 08:21

9 и 10 февраля ожидается сухая, солнечная и теплая погода.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Суббота и воскресенье обещают также быть сухими и приветливыми к нам. Ночной мороз в выходные усилится даже, но уже днем ​​10 февраля в Украину южные потоки принесут очередное потепление!", - написала она.

По прогнозу Укргидрометцентра, ночью 9 февраля на западе и юге -2-4, на остальной территории до -7-9, днем ​​на западе до +6, на юге до +4, на востоке до -4, на остальной территории около 0, без осадков.

 

10 февраля ночью на западе около 0, на севере и в центре до -8, на востоке до -12, на юге до -3, днем ​​на западе и юге до +6+8, в Луганской и Донецкой областях до -2, на остальной территории от -1 до +2.

 

Украинская правда
Темы: погода
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