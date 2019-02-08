Оккупанты в Крыму будут тренироваться стрелять из ракетных систем С-400

В аннексированном Россией Крыму российские военные будут тренироваться совершать электронные пуски зенитных ракетных систем С-400 по условным воздушным целям.

Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба минобороны РФ.

На первом этапе российские военные провели "тренировку по развертыванию ЗРС С-400 со снятием временных нормативов".

"Зенитчики совершили марш в назначенный позиционный район, где техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств ЗРС на местности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс провел поиск и захват "контрольной цели", в роли которой выступил беспилотник.

"В ходе следующих этапов тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям", - добавили в российском ведомстве.

Напомним: