Оккупанты в Крыму будут тренироваться стрелять из ракетных систем С-400
В аннексированном Россией Крыму российские военные будут тренироваться совершать электронные пуски зенитных ракетных систем С-400 по условным воздушным целям.
Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба минобороны РФ.
На первом этапе российские военные провели "тренировку по развертыванию ЗРС С-400 со снятием временных нормативов".
"Зенитчики совершили марш в назначенный позиционный район, где техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств ЗРС на местности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс провел поиск и захват "контрольной цели", в роли которой выступил беспилотник.
"В ходе следующих этапов тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям", - добавили в российском ведомстве.
Напомним:
- 4 февраля на полигонах в оккупированном Крыму подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ проводили учения с боевой стрельбой.
- 1 февраля в аннексированном Россией Севастополе оккупанты провели "антитеррористические учения", из-за чего перекрыли движение несколькими улицами.
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