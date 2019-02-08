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Оккупанты в Крыму будут тренироваться стрелять из ракетных систем С-400

Пятница, 8 февраля 2019, 10:32

В аннексированном Россией Крыму российские военные будут тренироваться совершать электронные пуски зенитных ракетных систем С-400 по условным воздушным целям.

Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба минобороны РФ.

На первом этапе российские военные провели "тренировку по развертыванию ЗРС  С-400 со снятием временных нормативов".

"Зенитчики совершили марш в назначенный позиционный район, где техника была переведена из походного в боевое положение, после чего  расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств ЗРС на местности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс провел поиск и захват "контрольной цели", в роли которой выступил беспилотник.

"В ходе следующих этапов тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям", - добавили в российском ведомстве.

Напомним:

  • 4 февраля на полигонах в оккупированном Крыму подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ проводили учения с боевой стрельбой.
  • 1 февраля в аннексированном Россией Севастополе оккупанты провели "антитеррористические учения", из-за чего перекрыли движение несколькими улицами.

Украинская правда
Темы: РосcияКрымВооруженные силыМинобороны
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