Стало известно, когда украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам

238 просмотров
Пятница, 8 февраля 2019, 11:59

Граждане Украины и Грузии с 1 марта смогут посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на своей Facebook-странице.

"1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизовому режиму вводится положение о взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карты (ID), содержащих бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по соглашению граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней каждый год на основании внутренних паспортов в форме карты (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.ї

Украина и Грузия подписали соглашение, позволяющее гражданам обеих стран путешествовать без виз и по ID-паспортам, в октябре прошлого года.

Европейская правда 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Грузия безвиз


powered by lun.ua
По теме
"Вооруженные провокации" в Грузии – фейк, украинцы вышли под залог – Семенченко 4 февраля 2019, 12:58
ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 10 млн евро 31 января 2019, 13:53
Украина пересмотрит соглашение о свободной торговле с Грузией 16 января 2019, 15:00
Все новости
Главные новости
Путин приказал охранять Януковича – Кремль
Стало известно, когда украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам
Тимошенко требует, чтобы Порошенко снял с выборов ее однофамильца
НАБУ обыскивает "Аграрный фонд" из-за растраты 240 миллионов
Все новости
бренд

Uber доставляет пищу. Сколько это стоит

здоровье

Суперфуды: киноа, чиа и годжи. Не миф ли их полезность?

Опыт

Как девушка с синдромом Дауна в шутку стала успешной моделью

Поиск по сайту
Архив
Весь архів