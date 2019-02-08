Стало известно, когда украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам

Граждане Украины и Грузии с 1 марта смогут посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на своей Facebook-странице.

"1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизовому режиму вводится положение о взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карты (ID), содержащих бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по соглашению граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней каждый год на основании внутренних паспортов в форме карты (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.ї

Украина и Грузия подписали соглашение, позволяющее гражданам обеих стран путешествовать без виз и по ID-паспортам, в октябре прошлого года.

Европейская правда