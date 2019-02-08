Кличко о ночном ДТП: Чиновник уволен еще до того, как протрезвел
Мэр Киева Виталий Кличко уволил зампредседателя Голосеевской райгосадминистрации столицы Юрия Ткаченко, который устроил пьяное ДТП в столице вечером 7 февраля.
Об этом сообщает в пятницу официальный портал столичной власти.
"Такие госслужащие, еще и на руководящих должностях, работать не должны и не будут! Здесь никаких других мнений нет. Поэтому Ткаченко уволен еще до того, как успел протрезветь", – заявил Кличко.
Мэр отметил, что человек, который садится нетрезвым за руль, - уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей.
В документе говорится о том, что чиновник уволен в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О местных государственных администрациях" и учитывая совершение 7 февраля 2019 года резонансного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним:
- 7 февраля заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрий Ткаченко попал в ДТП на Южном мосту.
- По предварительным данным, чиновник, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем, въехал в автомобиль, по которому патрульная полиция в это время оформляла другое ДТП.
- В результате столкновения сотрудницу полиции зажало между двумя машинами, она получила травму ноги.
- Ткаченко доставили к врачу-наркологу, но сдать биологические образцы он отказался. Несмотря на это на чиновника составили административные материалы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
- Кроме того, по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
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