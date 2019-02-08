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Кличко о ночном ДТП: Чиновник уволен еще до того, как протрезвел

Пятница, 8 февраля 2019, 11:00
Кличко о ночном ДТП: Чиновник уволен еще до того, как протрезвел

Мэр Киева Виталий Кличко уволил зампредседателя Голосеевской райгосадминистрации столицы Юрия Ткаченко, который устроил пьяное ДТП в столице вечером 7 февраля.

Об этом сообщает в пятницу официальный портал столичной власти.

"Такие госслужащие, еще и на руководящих должностях, работать не должны и не будут! Здесь никаких других мнений нет. Поэтому Ткаченко уволен еще до того, как успел протрезветь", – заявил Кличко.

Мэр отметил, что человек, который садится нетрезвым за руль, - уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей.

В документе говорится о том, что чиновник уволен в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О местных государственных администрациях" и учитывая совершение 7 февраля 2019 года резонансного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним:

  • 7 февраля заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрий Ткаченко попал в ДТП на Южном мосту.
  • По предварительным данным, чиновник, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем, въехал в автомобиль, по которому патрульная полиция в это время оформляла другое ДТП.
  • В результате столкновения сотрудницу полиции зажало между двумя машинами, она получила травму ноги.
  • Ткаченко доставили к врачу-наркологу, но сдать биологические образцы он отказался. Несмотря на это на чиновника составили административные материалы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
  • Кроме того, по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: КиевДТПполиция
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