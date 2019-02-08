Кличко о ночном ДТП: Чиновник уволен еще до того, как протрезвел

Мэр Киева Виталий Кличко уволил зампредседателя Голосеевской райгосадминистрации столицы Юрия Ткаченко, который устроил пьяное ДТП в столице вечером 7 февраля.

Об этом сообщает в пятницу официальный портал столичной власти.

"Такие госслужащие, еще и на руководящих должностях, работать не должны и не будут! Здесь никаких других мнений нет. Поэтому Ткаченко уволен еще до того, как успел протрезветь", – заявил Кличко.

Мэр отметил, что человек, который садится нетрезвым за руль, - уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей.

В документе говорится о том, что чиновник уволен в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О местных государственных администрациях" и учитывая совершение 7 февраля 2019 года резонансного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним: