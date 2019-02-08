"Липовое" турагентство в Киеве наварило 2 млн на продаже "путевок"

Столичные прокуроры сообщили о подозрении двум злоумышленницам, которые под предлогом оказания туристических услуг завладели средствами граждан на сумму 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает 8 февраля пресс-служба прокуратуры города Киева.

Правоохранители отмечают, что с августа 2018 года к ним обратились 37 потерпевших, которые оплатили путевки одном из туристических агентств, однако услуги так и не получили.

Как оказалось, две злоумышленницы (мать и дочь) устроили "липовое" турагентство в ТЦ "Алладин" в Киеве.

Клиентам предлагались путешествия в Египет, Турцию, Кипр и Объединенных Арабских Эмиратов. Под предлогом бронирования поездок злоумышленницы подписывали с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг и выдавали кассовый ордер о получении денежных средств.

Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не осуществляли и документы для путешествий клиентам не выдавали.

Сейчас злоумышленницам сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий (ст. 190 УК Украины). Следствие продолжается.