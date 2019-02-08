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Кремль: Запрет на наблюдателей РФ снизит законность выборов в Украине

Пятница, 8 февраля 2019, 12:20

Россия считает недопустимым ограничения для наблюдателей на президентских выборах на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"Подобные дискриминационные меры приводят к понижению уровня легитимности выборов", – заявил он.

"Это не означает, что Россия не признает эти выборы", – добавил Песков.

Напомним: 

  • 7 февраля Верховная Рада Украина приняла законопроект, запрещающий наблюдателям из России присутствовать на выборах президента Украины в 2019 году.
  • А российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источник в МИД РФ писало, что Россия собирается отправить наблюдателей на выборы даже вопреки запрету Киева. Якобы первые два человека поедут в Украину 11 февраля по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
  • Президентские выборы состоятся 31 марта. Зарегистрированы уже 42 кандидата, включая действующего президента Петра Порошенко.

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Темы: выборы президента 2019Росcиявиборы
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