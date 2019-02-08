Кремль: Запрет на наблюдателей РФ снизит законность выборов в Украине

Россия считает недопустимым ограничения для наблюдателей на президентских выборах на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"Подобные дискриминационные меры приводят к понижению уровня легитимности выборов", – заявил он.

"Это не означает, что Россия не признает эти выборы", – добавил Песков.

Напомним: