Если суды вынесут приговоры по делам НАБУ и САП, государству вернется 9 миллиардов – Сытник

Государство может вернуть минимум 9 миллиардов гривен, если суды вынесут приговоры по делам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года.

В частности, по словам Сытника, НАБУ завершило расследование почти 200 уголовных производств, которые пока не рассматриваются, а зависают в судах.

"С 28 дел, направленных во втором полугодии 2018 году в суды, только в 8 случаях судьи начали рассмотрение по существу, другие дела до сих пор находятся на стадии подготовительного заседания", - сказал Сытник.

Директор НАБУ надеется, что приговоров станет больше, когда в Украине заработает Антикоррупционный суд.

"По меньшей мере 9 млрд грн могут быть возвращены государству после вынесения приговоров суда по делам НАБУ и САП", - заявил Сытник.

Сытник заявил, что эти средства являются лишь "недейственным потенциально важным активом для государства", потому что дела не рассматриваются в судах.

Он сообщил, что за полгода 2018 года 44 лицам сообщено о подозрении в коррупционных преступлениях, а в отношении 61 подозреваемого завершили расследование.

Также Сытник заявил, что во втором полугодии 2018 года юристы НАБУ добились признания недействительными 94 сделки на общую сумму более 4,77 млрд грн.

Он рассказал о резонансных делах конца прошлого года, в частности о растрате 13 млн грн ГП "Авиакон", растрату и легализацию средств, предназначенных для создания украинского спутника на ГП "Укркосмос", завладение 20 млн долларов "Ощадбанка".

По словам Сытника, в поле зрения НАБУ более 30 государственных предприятий.