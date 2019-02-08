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За изнасилования 3-летней дочери для порнобизнеса родителям светит 15 лет

Пятница, 8 февраля 2019, 13:10

В Полтавской области будут судить родителей, которые развращали, насиловали и снимали на продажу порнографические видео с собственной малолетней дочерью в течение 2,5 лет.

Прокуратура области сообщает, что утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении 35-летнего отца и 31-летней матери.

Установлено, что супруги с целью обогащения использовали своего ребенка 2013 рождения в порнобизнесе и сексуальной эксплуатации.

За 2,5 года они совершили 63 эпизода преступной деятельности в Днепропетровской области и в городе Полтава.

"На арендованных квартирах родители-извращенцы снимали видео порнографического характера со своим ребенком и продавали его через Интернет. Девочку насиловали, развращали, удовлетворяли половую страсть неестественным способом, снимали на порнографические видео с 3-летнего возраста", – пишет прокуратура.

Родителям инкриминируют ч.3 ст. 149 (торговля людьми), ч.4 ст. 152 (изнасилование малолетних), ч.3 ст.153 (сексуальное насилие), ч.2 156 (развращение малолетних), ч.5 ст. 301 (изготовление, сбыт, распространение порнографических предметов) УК Украины. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Обвиняемым продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Девочка находится в коммунальном учреждении социально-психологической реабилитации.

Прокуратура не уточняет, когда ее родителей задержали и взяли под арест.

Напомним

  • В июне 2018 года правоохранители задержали выходцев с Кавказа: 29-летний мужчина и его 30-летняя жена, которые арендовали жилье в Кривом Роге, вступали с 4-летней дочерью в половые сношения, фиксируя это на видео. Суд арестовал их
  • В июле прошлого года работники Киберполиции задержали жителя Житомирской области, распространявшего в Интернете порнографические фото с собственной 8-месячной дочкой. По выводу полиции, он имитировал половые акты с дочкой для съемок. Суд взял его под стражу.
  • 5 февраля 2019 года в Минске задержали жителя столицы Беларуси, который заказывал порнографические видео супружеской паре из Украины, которое использовала своего 4-летнего ребенка для создания файлов порнографического характера.

Украинская правда

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Темы: детикриминал
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