В Полтавской области будут судить родителей, которые развращали, насиловали и снимали на продажу порнографические видео с собственной малолетней дочерью в течение 2,5 лет.

Прокуратура области сообщает, что утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении 35-летнего отца и 31-летней матери.

Установлено, что супруги с целью обогащения использовали своего ребенка 2013 рождения в порнобизнесе и сексуальной эксплуатации.

За 2,5 года они совершили 63 эпизода преступной деятельности в Днепропетровской области и в городе Полтава.

"На арендованных квартирах родители-извращенцы снимали видео порнографического характера со своим ребенком и продавали его через Интернет. Девочку насиловали, развращали, удовлетворяли половую страсть неестественным способом, снимали на порнографические видео с 3-летнего возраста", – пишет прокуратура.

Родителям инкриминируют ч.3 ст. 149 (торговля людьми), ч.4 ст. 152 (изнасилование малолетних), ч.3 ст.153 (сексуальное насилие), ч.2 156 (развращение малолетних), ч.5 ст. 301 (изготовление, сбыт, распространение порнографических предметов) УК Украины. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Обвиняемым продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Девочка находится в коммунальном учреждении социально-психологической реабилитации.

Прокуратура не уточняет, когда ее родителей задержали и взяли под арест.

Напомним