Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правления "Суспильного" требует пересмотреть решение об увольнении Аласании

Пятница, 8 февраля 2019, 17:10

Правление "Суспильного" вещателя призвало Наблюдательный совет ПАО "НОТУ" пересмотреть решение об увольнении председателя правления Зураба Аласании.

Об этом говорится в заявлении "Суспильного" 8 февраля, в ответ на протокол Наблюдательного совета.

В частности, правление "Суспильного"  утверждает, что решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления было незаконным.

"Правление считает решение, принятое в неправовой способ, чрезвычайно опасным прецедентом и призывает Наблюдательный совет ПАО "НОТУ " пересмотреть его с соблюдением всех правовых процедур", - говорится в заявлении.

Кроме того, в "Суспильном" считают, что Наблюдательный совет прибег к манипуляциям.

Одной из причин увольнения совет указывает создания - директората, и делегирование структуре полномочия членов правления.

В то же время в правлении отмечают необходимость такого решения и утверждают, что им неизвестно, что такое "дублирующая структура".

"Руководитель любой компании распределяет выполнение определенных обязанностей между различными топ-менеджерами в соответствии с их должностными обязанностями и компетенций", - говорится в заявлении.

Относительно финансовой политики Аласании, то в правлении объяснили, что получили лишь 50% бюджета, который должны были получить по закону, поэтому пришлось принимать соответствующие решения для обеспечения деятельности.

Относительно отпусков, то в "Суспильном" пояснили, что работники брали неоплачиваемые отпуска в качестве антикризисной меры.

"Менеджеры и другие работники компании брали неоплачиваемый отпуск от 8 до 15 дней, и большая часть "отпускников" при том продолжала работать", - утверждают в НОТУ.

Кроме того правление "Суспильного" пишет, что отказалось от другой антикризисной меры - от размещения "серой" политической рекламы.

Относительно премий, то в НОТУ утверждают, что премии правлению назначает Наблюдательный совет, который и принял решение об увольнении.

В ответ на замечание Наблюдательного совета о не трансляции Крестного хода в июле 2018 года и других событий, в которых принимал участие президент Украины Петр Порошенко, в правлении "Суспильного"  заявили, что - это "прямое и грубое вмешательство в редакционную политику".

Член Наблюдательного Совета Алексей Панич рассказал в комментарии "Украинской правде", что заседание совета состоится во вторник, 12 февраля, где могут вновь рассмотреть вопрос об увольнении Аласании.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
  • Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
  • Независимые журналисты различных украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжения контракта с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.
  • 6 февраля Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании опубликовал протокол заседания, на котором уволили Зураба Аласанию с должности председателя правления.

Украинская правда
Темы: обществотелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
общество
Почему коты едят домашние растения и что с этим делать – объясняют эксперты
В России запретили менять пол
Британский ветеран пытался прожить 60 дней на безлюдной скале: его пришлось спасать
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: