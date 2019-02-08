Правления "Суспильного" требует пересмотреть решение об увольнении Аласании

Правление "Суспильного" вещателя призвало Наблюдательный совет ПАО "НОТУ" пересмотреть решение об увольнении председателя правления Зураба Аласании.

Об этом говорится в заявлении "Суспильного" 8 февраля, в ответ на протокол Наблюдательного совета.

В частности, правление "Суспильного" утверждает, что решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления было незаконным.

"Правление считает решение, принятое в неправовой способ, чрезвычайно опасным прецедентом и призывает Наблюдательный совет ПАО "НОТУ " пересмотреть его с соблюдением всех правовых процедур", - говорится в заявлении.

Кроме того, в "Суспильном" считают, что Наблюдательный совет прибег к манипуляциям.

Одной из причин увольнения совет указывает создания - директората, и делегирование структуре полномочия членов правления.

В то же время в правлении отмечают необходимость такого решения и утверждают, что им неизвестно, что такое "дублирующая структура".

"Руководитель любой компании распределяет выполнение определенных обязанностей между различными топ-менеджерами в соответствии с их должностными обязанностями и компетенций", - говорится в заявлении.

Относительно финансовой политики Аласании, то в правлении объяснили, что получили лишь 50% бюджета, который должны были получить по закону, поэтому пришлось принимать соответствующие решения для обеспечения деятельности.

Относительно отпусков, то в "Суспильном" пояснили, что работники брали неоплачиваемые отпуска в качестве антикризисной меры.

"Менеджеры и другие работники компании брали неоплачиваемый отпуск от 8 до 15 дней, и большая часть "отпускников" при том продолжала работать", - утверждают в НОТУ.

Кроме того правление "Суспильного" пишет, что отказалось от другой антикризисной меры - от размещения "серой" политической рекламы.

Относительно премий, то в НОТУ утверждают, что премии правлению назначает Наблюдательный совет, который и принял решение об увольнении.

В ответ на замечание Наблюдательного совета о не трансляции Крестного хода в июле 2018 года и других событий, в которых принимал участие президент Украины Петр Порошенко, в правлении "Суспильного" заявили, что - это "прямое и грубое вмешательство в редакционную политику".

Член Наблюдательного Совета Алексей Панич рассказал в комментарии "Украинской правде", что заседание совета состоится во вторник, 12 февраля, где могут вновь рассмотреть вопрос об увольнении Аласании.

Напомним: