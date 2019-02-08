Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минюст не смог проверить документы оценщика "рюкзаков Авакова", так как их изъяла полиция

Пятница, 8 февраля 2019, 18:23

Министерство юстиции не смогло проверить работу судебного эксперта Надежды Бугровой, которая оценивала качество так называемых "рюкзаков Авакова".

Об этом сообщает ЦПК.

"По словам представительницы Министерства юстиции, которая пришла в офис Бугровой, у нее впервые такая ситуация, когда в экспертов нет экспертных заключений и журнала регистрации. Именно поэтому представитель Минюста не проводила проверку и заявила, что ей нужно проконсультироваться с руководством", - рассказали в ЦПК.

После этого представитель Министерства составит соответствующий акт. Однако она не объяснила о чем в нем будет идти речь.

Также Надежда Бугрова вручила представительнице Минюста письмо, в котором говорится о невозможности предоставления для проверки документов из-за их изъятия полицией.

Отмечается, что все документы были изъяты в ноябре 2018 года, когда к Надежде Бугровой пришли с обыском домой и в офис следователи из полиции Хмельницкой области.

"Обыск обосновали тем, что експертка якобы когда-то оценивала имущество Министерства обороны и занижала его стоимость. Однако это не соответствовало действительности, ведь Надежда Бугрова никогда не проводила такой оценки имущества Минобороны", - отмечают в ЦПК.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

Напомним:

  • В ноябре 2018 года национальная полиция провела обыски у Надежды Бугровой.
  • Тогда правоохранители расследовали якобы сфальсифицированные экспертизы, нанесшие ущерб, в том числе, государству.
  • Однако впоследствии, по данным УП, Бугровой объявили подозрение по другой фабуле.
  • Сейчас женщину подозревают в "завладении деньгами", которые она якобы получила за свою работу. Полиция утверждает, что Бугрова не имела права проводить экспертизу. В то же время, она сама обвинения отвергает, говорит, что препятствий для ее работы не было, а инкриминируемые ей 5 тысяч гривен вообще не получала.
  • В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".
  • Эксперт Надежда Бугрова своим заключением установила, что пресловутые рюкзаки не соответствовали требованиям закупки.
  • 12 июля 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против Александра Авакова и Сергея Чеботаря.
  • Третий фигурант дела Литвин фактически взял вину на себя.

Темы: МинюстАваковгосзакупкиполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Минюст
Реестр ущерба начинает работу: каковы следующие шаги
На пути к компенсациям: как попасть в реестр пострадавших от войны и получить деньги
Херсонское СИЗО во время оккупации охраняли сами же заключенные – Минюст Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились. Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу Пр
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: