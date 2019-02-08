Минюст не смог проверить документы оценщика "рюкзаков Авакова", так как их изъяла полиция

Министерство юстиции не смогло проверить работу судебного эксперта Надежды Бугровой, которая оценивала качество так называемых "рюкзаков Авакова".

Об этом сообщает ЦПК.

"По словам представительницы Министерства юстиции, которая пришла в офис Бугровой, у нее впервые такая ситуация, когда в экспертов нет экспертных заключений и журнала регистрации. Именно поэтому представитель Минюста не проводила проверку и заявила, что ей нужно проконсультироваться с руководством", - рассказали в ЦПК.

После этого представитель Министерства составит соответствующий акт. Однако она не объяснила о чем в нем будет идти речь.

Также Надежда Бугрова вручила представительнице Минюста письмо, в котором говорится о невозможности предоставления для проверки документов из-за их изъятия полицией.

Отмечается, что все документы были изъяты в ноябре 2018 года, когда к Надежде Бугровой пришли с обыском домой и в офис следователи из полиции Хмельницкой области.

"Обыск обосновали тем, что експертка якобы когда-то оценивала имущество Министерства обороны и занижала его стоимость. Однако это не соответствовало действительности, ведь Надежда Бугрова никогда не проводила такой оценки имущества Минобороны", - отмечают в ЦПК.

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Напомним: