Минюст не смог проверить документы оценщика "рюкзаков Авакова", так как их изъяла полиция

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Пятница, 8 февраля 2019, 19:23

Министерство юстиции не смогло проверить работу судебного эксперта Надежды Бугровой, которая оценивала качество так называемых "рюкзаков Авакова".

Об этом сообщает ЦПК.

"По словам представительницы Министерства юстиции, которая пришла в офис Бугровой, у нее впервые такая ситуация, когда в экспертов нет экспертных заключений и журнала регистрации. Именно поэтому представитель Минюста не проводила проверку и заявила, что ей нужно проконсультироваться с руководством", - рассказали в ЦПК.

После этого представитель Министерства составит соответствующий акт. Однако она не объяснила о чем в нем будет идти речь.

Также Надежда Бугрова вручила представительнице Минюста письмо, в котором говорится о невозможности предоставления для проверки документов из-за их изъятия полицией.

Отмечается, что все документы были изъяты в ноябре 2018 года, когда к Надежде Бугровой пришли с обыском домой и в офис следователи из полиции Хмельницкой области.

"Обыск обосновали тем, что експертка якобы когда-то оценивала имущество Министерства обороны и занижала его стоимость. Однако это не соответствовало действительности, ведь Надежда Бугрова никогда не проводила такой оценки имущества Минобороны", - отмечают в ЦПК.

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Напомним:

  • В ноябре 2018 года национальная полиция провела обыски у Надежды Бугровой.
  • Тогда правоохранители расследовали якобы сфальсифицированные экспертизы, нанесшие ущерб, в том числе, государству.
  • Однако впоследствии, по данным УП, Бугровой объявили подозрение по другой фабуле.
  • Сейчас женщину подозревают в "завладении деньгами", которые она якобы получила за свою работу. Полиция утверждает, что Бугрова не имела права проводить экспертизу. В то же время, она сама обвинения отвергает, говорит, что препятствий для ее работы не было, а инкриминируемые ей 5 тысяч гривен вообще не получала.
  • В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".
  • Эксперт Надежда Бугрова своим заключением установила, что пресловутые рюкзаки не соответствовали требованиям закупки.
  • 12 июля 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против Александра Авакова и Сергея Чеботаря.
  • Третий фигурант дела Литвин фактически взял вину на себя.

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Темы: Минюст Аваков госзакупки полиция


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