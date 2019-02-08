Минюст не смог проверить документы оценщика "рюкзаков Авакова", так как их изъяла полиция
Министерство юстиции не смогло проверить работу судебного эксперта Надежды Бугровой, которая оценивала качество так называемых "рюкзаков Авакова".
Об этом сообщает ЦПК.
"По словам представительницы Министерства юстиции, которая пришла в офис Бугровой, у нее впервые такая ситуация, когда в экспертов нет экспертных заключений и журнала регистрации. Именно поэтому представитель Минюста не проводила проверку и заявила, что ей нужно проконсультироваться с руководством", - рассказали в ЦПК.
После этого представитель Министерства составит соответствующий акт. Однако она не объяснила о чем в нем будет идти речь.
Также Надежда Бугрова вручила представительнице Минюста письмо, в котором говорится о невозможности предоставления для проверки документов из-за их изъятия полицией.
Отмечается, что все документы были изъяты в ноябре 2018 года, когда к Надежде Бугровой пришли с обыском домой и в офис следователи из полиции Хмельницкой области.
"Обыск обосновали тем, что експертка якобы когда-то оценивала имущество Министерства обороны и занижала его стоимость. Однако это не соответствовало действительности, ведь Надежда Бугрова никогда не проводила такой оценки имущества Минобороны", - отмечают в ЦПК.
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Напомним:
- В ноябре 2018 года национальная полиция провела обыски у Надежды Бугровой.
- Тогда правоохранители расследовали якобы сфальсифицированные экспертизы, нанесшие ущерб, в том числе, государству.
- Однако впоследствии, по данным УП, Бугровой объявили подозрение по другой фабуле.
- Сейчас женщину подозревают в "завладении деньгами", которые она якобы получила за свою работу. Полиция утверждает, что Бугрова не имела права проводить экспертизу. В то же время, она сама обвинения отвергает, говорит, что препятствий для ее работы не было, а инкриминируемые ей 5 тысяч гривен вообще не получала.
- В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".
- Эксперт Надежда Бугрова своим заключением установила, что пресловутые рюкзаки не соответствовали требованиям закупки.
- 12 июля 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против Александра Авакова и Сергея Чеботаря.
- Третий фигурант дела Литвин фактически взял вину на себя.
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