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Увольнение Аласании вызвало беспокойство в ОБСЕ

Пятница, 8 февраля 2019, 20:47

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил озабоченность из-за увольнения Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ.

"Это быстрое решение вызывает беспокойство, поскольку это может негативно сказаться на независимости и жизнеспособности государственных СМИ в Украине, особенно перед двумя основными выборами этого года", - сказал Дезир.

Он отметил, что с момента создания Общественного вещания в течение сравнительно короткого периода времени были сделаны важные шаги в переходе от контролируемого государством медиа к общественному.

"Этот переход был сложным процессом, особенно из-за значительного сокращения бюджета телекомпании за последние два года", - добавил он.

Дезир отметил беспокойство, которое выразили различные украинские медиа-эксперты и организации по этому решению.

"Я надеюсь, что члены Наблюдательного совета обеспечат независимость Общественного в будущем и развитие настоящих общественных СМИ, свободных от политического вмешательства", - подытожил представитель.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
  • Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
  • Независимые журналисты различных украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжения контракта с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.
  • 6 февраля Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании опубликовал протокол заседания, на котором уволили Зураба Аласанию с должности председателя правления.

Мария Думанская, УП

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Темы: ОБСЕобществотелевидение
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