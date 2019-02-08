Оккупационные власти Крыма хотят забрать единственный храм ПЦУ в Симферополе - Зоря

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Пятница, 8 февраля 2019, 22:42

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил, что оккупационные власти Крыма сообщили верующим храма ПЦУ в Симферополе, чтобы они "освободили помещение".

Об этом Зоря написал в Facebook.

"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе требуют от всех молитвы - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений", - сообщил он.

Зоря подчеркнул, что единственному украинскому православному храму в Симферополе грозит уничтожение.

"Очевидно, что это месть Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", - считает архиепископ.

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Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Украинская правда

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Темы: церковь церковь Крым аннексия Росcия


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