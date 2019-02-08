Оккупационные власти Крыма хотят забрать единственный храм ПЦУ в Симферополе - Зоря

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил, что оккупационные власти Крыма сообщили верующим храма ПЦУ в Симферополе, чтобы они "освободили помещение".

Об этом Зоря написал в Facebook.

"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе требуют от всех молитвы - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений", - сообщил он.

Зоря подчеркнул, что единственному украинскому православному храму в Симферополе грозит уничтожение.

"Очевидно, что это месть Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", - считает архиепископ.

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