Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд отклонил апелляцию Гриценко на решение по иску к ЦИК

Суббота, 9 февраля 2019, 00:24

Кассационный административный суд Верховного суда отказал в удовлетворении апелляции кандидата в президенты Анатолия Гриценко на решение суда первой инстанции, который отклонил его иск к ЦИК о доступе к реестру избирателей.

Такое решение суд принял в пятницу вечером, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" уполномоченный представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

По словам Чернолуцкого, теперь штаб Гриценко намерен обжаловать в Окружном административном суде Киева само постановление ЦИК №170 от 25 октября 2018 года о внесении изменений в постановление ЦИК №74 от 26 марта 2014 года (о порядке передачи электронной копии базы данных Госреестра избирателей фракциям Верховной Рады и кандидатам в президенты при подготовке проведения выборов президента) в части незаконности пункта 3.5.

"В этом пункте говорится, что просмотр электронной копии базы данных реестра избирателей осуществляется представителем парламентской фракции или кандидатом в президенты в помещении ЦИК, где размещено автоматизированное рабочее место, оборудованное специальным программным обеспечением.

При этом представителю фракции Верховной Рады или кандидату в президенты запрещено копировать и передавать информацию из электронной копии базы данных Государственного реестра избирателей с использованием любых технических средств или программного обеспечения, осуществлять фото- и видеосъемку", - отмечает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что данные изменения внесены ЦИК умышленно, за рамками избирательного процесса", - заявил представитель Гриценко.

Читайте также: 

Почти единый кандидат. Как Гриценко выдвинули в президенты без Садового и Вакарчука

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним:

  • 31 января кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию.
  • 4 февраля суд отказал Гриценко в иске против Центральной избирательной комиссии.
  • 6 февраля Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение суда, который отказал в удовлетворении его иска к ЦИК, которая не дала ему возможности удаленно работать с Госреестром избирателей.

Темы: судГриценкоЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
суд
ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС
Иск России против Украины: Минюст ожидает положительного решения ЕСПЧ
Суд взял под стражу митрополита УПЦ МП Павла
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: