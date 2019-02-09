Верховный суд отклонил апелляцию Гриценко на решение по иску к ЦИК

140 просмотров
Суббота, 9 февраля 2019, 01:24

Кассационный административный суд Верховного суда отказал в удовлетворении апелляции кандидата в президенты Анатолия Гриценко на решение суда первой инстанции, который отклонил его иск к ЦИК о доступе к реестру избирателей.

Такое решение суд принял в пятницу вечером, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" уполномоченный представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

По словам Чернолуцкого, теперь штаб Гриценко намерен обжаловать в Окружном административном суде Киева само постановление ЦИК №170 от 25 октября 2018 года о внесении изменений в постановление ЦИК №74 от 26 марта 2014 года (о порядке передачи электронной копии базы данных Госреестра избирателей фракциям Верховной Рады и кандидатам в президенты при подготовке проведения выборов президента) в части незаконности пункта 3.5.

"В этом пункте говорится, что просмотр электронной копии базы данных реестра избирателей осуществляется представителем парламентской фракции или кандидатом в президенты в помещении ЦИК, где размещено автоматизированное рабочее место, оборудованное специальным программным обеспечением.

При этом представителю фракции Верховной Рады или кандидату в президенты запрещено копировать и передавать информацию из электронной копии базы данных Государственного реестра избирателей с использованием любых технических средств или программного обеспечения, осуществлять фото- и видеосъемку", - отмечает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что данные изменения внесены ЦИК умышленно, за рамками избирательного процесса", - заявил представитель Гриценко.

Читайте также: 

Почти единый кандидат. Как Гриценко выдвинули в президенты без Садового и Вакарчука

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним:

  • 31 января кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию.
  • 4 февраля суд отказал Гриценко в иске против Центральной избирательной комиссии.
  • 6 февраля Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение суда, который отказал в удовлетворении его иска к ЦИК, которая не дала ему возможности удаленно работать с Госреестром избирателей.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: суд Гриценко ЦИК


powered by lun.ua
По теме
Иск Порошенко против ВВС: суд признал материал однобоким - СМИ 8 февраля 2019, 20:26
НАБУ закончило расследовать дело Онищенко 8 февраля 2019, 16:54
ЕСПЧ приостановил дело бывшего нардепа-"шпиона" Шепелева 8 февраля 2019, 15:00
Все новости
Главные новости
Манафорт продолжал работу в Украине в 2018 году - WP
Оккупационные власти Крыма хотят забрать единственный храм ПЦУ в Симферополе - Зоря
Новости дня: двое Тимошенко, один "Северный поток" и "гражданская война на Донбассе"
Иск Порошенко против ВВС: суд признал материал однобоким - СМИ
Все новости
Фото

10 впечатляющих фотографий под микроскопом

психология

6 простых цитат, которые заставят вас задуматься над методами воспитания детей

мнение

Почему не стоит отправлять смайлики в рабочих письмах

Культура

Кто и с какими песнями начнет Нацотбор "Евровидения"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів