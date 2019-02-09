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Епифаний: ПЦУ создала миссию помощи политзаключенным

Суббота, 9 февраля 2019, 02:25

На первом заседании Священного Синода Православной церкви Украины создали православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, передает "Радио Свобода".

"Эта миссия будет делать все для того, чтобы эти ребята вернулись, и здесь вместе мы с Романом (Сущенко - ред.) могли отпраздновать его следующий день рождения.

Я в это верю, потому что Господь может это воплотить, если мы будем иметь глубокую веру и будем молиться ему за это", - заявил Епифаний.

Предстояель ПЦУ сообщил, что этой миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

"Это назначение должно усилить его позицию, предоставить определенное юридическое право и должность для возможности обращений в различные учреждения", - рассказал митрополит.

"Архиерей Климент это делал по собственной инициативе, как архиерей, который находится на оккупированной территории. Думаю, он лучше понимает тех ребят, потому что он находится и в духовной оккупации, и в оккупации на территории Крыма, и для него это является определенным смыслом жизни.

Он это делает добровольно, ездит даже на территорию России, пытается посетить, ему на этом пути делают много преград, но несмотря на это, он уверенно работает в этом направлении", - отметил Епифаний.

По его словам, сейчас идет работа над созданием устава этой миссии, в которой будут прописаны права и обязанности ее председателя.

На вопрос "Радио Свбода", представляет ли он диалог с РПЦ по освобождению украинских политзаключенных, Епифаний ответил:

"В позапрошлом году Всеукраинский совет церквей обращался к патриарху Кириллу, к Путину с просьбой содействовать и помогать, то есть принять решение, потому что это от них зависит.

Недавно Всеукраинский совет церквей также обращался к руководству как российского государства, так и русской церкви с просьбой содействовать, отпустить, принять решение".

"Украинская церковь верит, что ее голос будет услышан, и эти ребята вернутся из политического заключения", - добавил митрополит.

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Темы: ЕпифанийПравославная Церковь Украиныполитзаключенные
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