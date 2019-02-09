СМИ: США контактируют с армией Венесуэлы, призывая не поддерживать Мадуро

США имеют прямые связи с военнослужащими Венесуэлы, призывая их отказаться от поддержки президента Николаса Мадуро, и готовят новые санкции, направленные на усиление давления на Мадуро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди чиновников Белого дома.

"Администрация Трампа ожидает, что военные вскоре ослабят свою поддержку режима Мадуро. Но пока на сторону Гуайдо, которого поддержали ряд стран, среди которых и США, перешли лишь несколько генералов", - отмечает агентство.

"Мы надеемся, что это были только первые маленькие камешки, которые начали сыпаться. Далее будут катиться большие куски скалы", - заявил собеседник Reuters.

Отмечается, что он отказался предоставить подробную информацию о контактах с армией Венесуэлы или уровне, на котором они держатся.

"Не совсем понятно, могут ли такие контакты создать трещины в поддержке Мадуро военными, которые имеет решающее значение для его власти.

В то время, когда военные в Венесуэле все еще остаются лояльными к Мадуро, источник в Вашингтоне, близкий к оппозиции, выразил сомнение в том, что администрация Трампа создала достаточное основание для стимулирования перехода на сторону Гуайдо в подразделениях, где много офицеров подозреваются в коррупции и торговли наркотиками", - подчеркивает агентство.

Напомним: