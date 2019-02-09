СМИ: США контактируют с армией Венесуэлы, призывая не поддерживать Мадуро
США имеют прямые связи с военнослужащими Венесуэлы, призывая их отказаться от поддержки президента Николаса Мадуро, и готовят новые санкции, направленные на усиление давления на Мадуро.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди чиновников Белого дома.
"Администрация Трампа ожидает, что военные вскоре ослабят свою поддержку режима Мадуро. Но пока на сторону Гуайдо, которого поддержали ряд стран, среди которых и США, перешли лишь несколько генералов", - отмечает агентство.
"Мы надеемся, что это были только первые маленькие камешки, которые начали сыпаться. Далее будут катиться большие куски скалы", - заявил собеседник Reuters.
Отмечается, что он отказался предоставить подробную информацию о контактах с армией Венесуэлы или уровне, на котором они держатся.
"Не совсем понятно, могут ли такие контакты создать трещины в поддержке Мадуро военными, которые имеет решающее значение для его власти.
В то время, когда военные в Венесуэле все еще остаются лояльными к Мадуро, источник в Вашингтоне, близкий к оппозиции, выразил сомнение в том, что администрация Трампа создала достаточное основание для стимулирования перехода на сторону Гуайдо в подразделениях, где много офицеров подозреваются в коррупции и торговли наркотиками", - подчеркивает агентство.
Напомним:
- 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
- В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
- В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
- Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
- Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
- ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
- Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
- Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.