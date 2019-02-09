Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: США контактируют с армией Венесуэлы, призывая не поддерживать Мадуро

Суббота, 9 февраля 2019, 03:18

США имеют прямые связи с военнослужащими Венесуэлы, призывая их отказаться от поддержки президента Николаса Мадуро, и готовят новые санкции, направленные на усиление давления на Мадуро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди чиновников Белого дома.

"Администрация Трампа ожидает, что военные вскоре ослабят свою поддержку режима Мадуро. Но пока на сторону Гуайдо, которого поддержали ряд стран, среди которых и США, перешли лишь несколько генералов", - отмечает агентство.

"Мы надеемся, что это были только первые маленькие камешки, которые начали сыпаться. Далее будут катиться большие куски скалы", - заявил собеседник Reuters.

Отмечается, что он отказался предоставить подробную информацию о контактах с армией Венесуэлы или уровне, на котором они держатся.

"Не совсем понятно, могут ли такие контакты создать трещины в поддержке Мадуро военными, которые имеет решающее значение для его власти.

В то время, когда военные в Венесуэле все еще остаются лояльными к Мадуро, источник в Вашингтоне, близкий к оппозиции, выразил сомнение в том, что администрация Трампа создала достаточное основание для стимулирования перехода на сторону Гуайдо в подразделениях, где много офицеров подозреваются в коррупции и торговли наркотиками", - подчеркивает агентство.

Напомним:

  • 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
  • В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
  • Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

Темы: ВенесуэлаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Венесуэла
США ослабили "нефтяные" санкции против Венесуэлы
США могут ослабить санкции против Венесуэлы в обмен на добычу и поставку нефти - WSJ
СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: