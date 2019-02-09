Кличко обещает начать строительство двух больниц

26 просмотров
Суббота, 9 февраля 2019, 09:47

В этом году столичная власть начнет строительство двух больниц: многопрофильной больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой помощи на правом берегу.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба КГГА.

"Планируем начать строительство новой больницы на Троещине. Это большой район, где проживает больше людей, чем в некоторых областных центрах - более 400 тысяч. И на Троещине нет своей больницы - люди ездят в другие районы города", - отметил Кличко.

Также, по его словам, в 2019 году начнется строительство больницы скорой помощи на правом берегу.

"Мы также планируем начать строительство больницы скорой помощи на правом берегу, так как центр скорой помощи сегодня находится на левом берегу города. Иногда время, чтобы спасти человеку жизнь, идет на минуты. А пациентов везут через весь город в больницу скорой помощи на левый берег города. Проблема больницы скорой помощи в правобережной части столицы назрела давно", - подчеркнул мэр.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кличко медицина


powered by lun.ua
По теме
Кличко пообещал уволить чиновника, который совершил пьяное ДТП в Киеве 8 февраля 2019, 01:43
Кличко с австрийской больницы поддержал Порошенко 29 января 2019, 16:01
Виталия Кличко госпитализировали в Австрии 28 января 2019, 21:01
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший, 2 раненых
Трамп объявил дату и место второго саммита с Ким Чен Ыном
Манафорт продолжал работу в Украине в 2018 году - WP
Оккупационные власти Крыма хотят забрать единственный храм ПЦУ в Симферополе - Зоря
Все новости
Instagram дня

Яркие торты от 14-летнего кондитера

тест

Усвоили ли вы советы отстраненного министра

Культура

Кто и с какими песнями начнет Нацотбор "Евровидения"

исследование

Два вида кишечных бактерий могут быть связаны с депрессией

Поиск по сайту
Архив
Весь архів