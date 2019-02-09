Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко обещает начать строительство двух больниц

Суббота, 9 февраля 2019, 08:47

В этом году столичная власть начнет строительство двух больниц: многопрофильной больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой помощи на правом берегу.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба КГГА.

"Планируем начать строительство новой больницы на Троещине. Это большой район, где проживает больше людей, чем в некоторых областных центрах - более 400 тысяч. И на Троещине нет своей больницы - люди ездят в другие районы города", - отметил Кличко.

Также, по его словам, в 2019 году начнется строительство больницы скорой помощи на правом берегу.

"Мы также планируем начать строительство больницы скорой помощи на правом берегу, так как центр скорой помощи сегодня находится на левом берегу города. Иногда время, чтобы спасти человеку жизнь, идет на минуты. А пациентов везут через весь город в больницу скорой помощи на левый берег города. Проблема больницы скорой помощи в правобережной части столицы назрела давно", - подчеркнул мэр.

Украинская правда
Темы: Виталий Кличкомедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Виталий Кличко
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: