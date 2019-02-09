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Полиция говорит, что предотвратила конфликт перед концертом Зеленского во Львове

Суббота, 9 февраля 2019, 09:36

В пятницу во Львове возле городского цирка, где у кандидата в президенты Владимира Зеленского и студии "Квартал 95" был запланирован концерт, прошла акция протеста.

Как сообщает "Zaxid.net", в акции принимали участие около 20-30 членов различных львовских общественных группировок, в частности "Украинского союза участников АТО", ОО "Объединение добровольцев" и "Правого сектора".

Участники акции протеста держали в руках плакаты с лозунгами: "Мы воевали - ты смеялся и шутил", "Во Львове ты можешь быть клоуном, а не президентом", "Кандидат ЗЕ - разрушение институтов государства", "Украинцы - не хахлы" и другие.

 
Фото с сайта "Вголос"

Участники акции также принесли на акцию детские лыжи, окрашенные в цвета российского флага и хотели передать их Зеленскому.

К участникам акции протеста вышел сам Зеленский, и после непродолжительной эмоционального разговора пикет завершился, пишет издание.

 
"Вголос"

В то же время полиция Львовской области сообщает, что не допустила конфликта между организаторами концерта одного из кандидатов в президенты и участниками акции протеста.

"8 февраля около 150 граждан собрались у здания Львовского государственного цирка, где планировался концерт с участием одного из кандидатов на пост президента Украины. Перед началом мероприятия группа граждан выразила протест против проведения концерта и свое недовольство претендентом на пост главы государства. Между ними и организаторами действа возникла словесная перепалка, которая переросла в давку", - рассказали в полиции.

Там отметили, что силами полиции стороны были разграничены.

"Правоохранители не допустили дальнейшее развертывание конфликтной ситуации, после чего группа протестующих разошлась", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЛьвовполиция
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