Предвыборный форум Порошенко проводит ведущий Евровидения
В субботу в столичном Дворце спорта проходит форум "Команда Порошенко", где президент Петр Порошенко выступит перед своими агитаторами.
Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.
На форум собралась часть фракции БПП, в частности Артур Герасимов и Сергей Березники, депутаты городских и областных советов, а также партийный актив из всех регионов.
Мероприятие проводит ведущий Евровидения Тимур Мирошниченко.
Форум начался с выступления группы "Тик", которая в 2009 году агитировала за Юлию Тимошенко.
Первым слово взял председатель фракции БПП Артур Герасимов, который назвал Порошенко не просто президентом, а "лидером нации".
"Мы должны становиться украиноботами", - обратился Герасимов к агитаторам Порошенко.
Также Порошенко публично поддержат актрисы Ирма Витовская, Ада Роговцева, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua