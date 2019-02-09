Предвыборный форум Порошенко проводит ведущий Евровидения

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Суббота, 9 февраля 2019, 12:43
Фото Романа Кравца, УП

В субботу в столичном Дворце спорта проходит форум "Команда Порошенко", где президент Петр Порошенко выступит перед своими агитаторами.

 
Фото Романа Кравца, УП

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

 

На форум собралась часть фракции БПП, в частности Артур Герасимов и Сергей Березники, депутаты городских и областных советов, а также партийный актив из всех регионов.

 

Мероприятие проводит ведущий Евровидения Тимур Мирошниченко.

Форум начался с выступления группы "Тик", которая в 2009 году агитировала за Юлию Тимошенко.

Первым слово взял председатель фракции БПП Артур Герасимов, который назвал Порошенко не просто президентом, а "лидером нации".

"Мы должны становиться украиноботами", - обратился Герасимов к агитаторам Порошенко.

Также Порошенко публично поддержат актрисы Ирма Витовская, Ада Роговцева, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев.

Роман Кравец, УП

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Темы: Порошенко выборы президента 2019


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