Тимошенко раскритиковала Порошенко из-за Медведчука

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко раскритиковала действующего президента Петра Порошенко за привлечение Виктора Медведчука к переговорам по обмену пленными.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Об этом она заявила на встрече с избирателями на Контрактовой площади Киева в субботу.

"Говорят, что женщина не может быть главнокомандующим. Я отвечу на эти упреки. Женщина-главнокомандующий никогда не назначит Виктора Медведчука представлять интересы Украины в минской переговорной группе", - заявила Тимошенко.

Во время выступления Тимошенко активисты развернули большой баннер с надписью "Простите, так а кто заказал Гандзюк", который окружили правоохранители.

Также активисты выкрикивают: "Кто заказал Катю Гандзюк", но сторонники Тимошенко пожилого возраста перекрикивают их криками "Юля, Юля".





Напомним: