Тимошенко раскритиковала Порошенко из-за Медведчука

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Суббота, 9 февраля 2019, 15:25

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко раскритиковала действующего президента Петра Порошенко за привлечение Виктора Медведчука к переговорам по обмену пленными.

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Об этом она заявила на встрече с избирателями на Контрактовой площади Киева в субботу.

 

"Говорят, что женщина не может быть главнокомандующим. Я отвечу на эти упреки. Женщина-главнокомандующий никогда не назначит Виктора Медведчука представлять интересы Украины в минской переговорной группе", - заявила Тимошенко.

 

Во время выступления Тимошенко активисты развернули большой баннер с надписью "Простите, так а кто заказал Гандзюк", который окружили правоохранители.

Также активисты выкрикивают: "Кто заказал Катю Гандзюк", но сторонники Тимошенко пожилого возраста перекрикивают их криками "Юля, Юля".

 
 
 

Напомним:

  • Летом 2018 экс-президент Виктор Ющенко рассказывал в интервью УП, как лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала назначить вице-премьером в ее правительство 2005 Виктора Медведчука.
  • Генпрокуратура 5 февраля открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука. Производство было открыто по обращению народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.
  • На первом съезде "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.

Роман Кравец, УП

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Темы: Тимошенко Порошенко Медведчук


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