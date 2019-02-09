Тимошенко раскритиковала Порошенко из-за Медведчука
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко раскритиковала действующего президента Петра Порошенко за привлечение Виктора Медведчука к переговорам по обмену пленными.
Об этом она заявила на встрече с избирателями на Контрактовой площади Киева в субботу.
"Говорят, что женщина не может быть главнокомандующим. Я отвечу на эти упреки. Женщина-главнокомандующий никогда не назначит Виктора Медведчука представлять интересы Украины в минской переговорной группе", - заявила Тимошенко.
Во время выступления Тимошенко активисты развернули большой баннер с надписью "Простите, так а кто заказал Гандзюк", который окружили правоохранители.
Также активисты выкрикивают: "Кто заказал Катю Гандзюк", но сторонники Тимошенко пожилого возраста перекрикивают их криками "Юля, Юля".
Напомним:
- Летом 2018 экс-президент Виктор Ющенко рассказывал в интервью УП, как лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала назначить вице-премьером в ее правительство 2005 Виктора Медведчука.
- Генпрокуратура 5 февраля открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука. Производство было открыто по обращению народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.
- На первом съезде "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.
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