РосСМИ сообщили об открытии "представительства ДНР" в Вероне

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Суббота, 9 февраля 2019, 15:49

Второе в Италии "представительство" самопровозглашенной "ДНР" открылось в Вероне.

Об этом сообщает ТАСС  со ссылкой на главу представительства" Пальмарино Дзоккателли.

Церемония открытия состоялась в субботу.

"В наши задачи будет входить распространение правдивой информации о том, что происходит в Донбассе, которая до сих пор замалчивается официальными СМИ. Наша цель привлечь общественное внимание к проблеме, которая остается нерешенной", - сказал Дзокателли.

Он рассказал, что неоднократно лично бывал в зоне конфликта на востоке Украины. "Мы регулярно направляем туда наши делегации, в том числе с участием итальянских политиков. Передаем собранную здесь помощь, лекарства населению", - пояснил он.

Напомним:

  • Ранее самопровозглашенное самое руководство оккупированного Донецка заявило, что 14 декабря 2016 года при участии представителей трех итальянских партий, декларирующих правую идеологию, в Турине было открыто "представительство ДНР".
  • Данную информацию подтвердила итальянская команда проекта Stopfake.org, занимающейся опровержением ложной информации о событиях в Украине. В Stopfake отметили, что данная информация не является фейком.
  • Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в свою очередь заявил, что боевиков в Италии легализовать не собираются, а шоу с открытием представительства ДНР" в Турине - провокация пророссийских сил.

Европейская правда

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Темы: Италия ДНР Росcия


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