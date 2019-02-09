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Портнов подал в суд на МИД, ГПУ и посольство в Канаде: возмутился из-за санкций

Суббота, 9 февраля 2019, 15:59

Экс-замглавы администрации президента Украины времен Януковича Андрей Портнов подал иски против МИД Украины, Генпрокуратуры, посольства Украины в Канаде и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко в связи с тем, что Канада продлевает действие санкций против него.

Об этом 9 февраля сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Facebook.

По его данным, 11 февраля в Печерском райсуде состоится первое судебное заседание по данным искам.

Как отметил Шевченко, Канада остается единственной страной, которая сохраняет санкции против Портнова.

"Портнов обжаловал санкции в Верховном суде Канады и проиграл. Теперь хочет "отыграть" это поражение в украинских судах - гораздо более ему понятных со времен, когда он строил судебную пирамиду для Януковича, пытается доказать, что в его проблемах виноваты посольство, МИД и ГПУ, которые ложно уведомили Канаду о его преступлениях", - отметил он.

 

Иски Портнова Шевченко назвал "психической атакой".

"Портнов провоцирует, пытается выставить себя политической жертвой и надколоть партнерство между Украиной и Канадой. Такого подарка он не получит. Мы в посольстве профессионально и скрупулезно передаем Канаде информацию от украинских правоохранителей. Наша юридическая позиция - твердая и отстраненная от частных суждений", - подытожил посол.

В свою очередь сам Портнов на своей странице в Facebook заявил, что "в начале следующей недели публично обратится в правоохранительные органы, суды и МИД, конечная цель - увольнение посла (Андрея Шевченко - ред.), конфискация всего его имущества и привлечение к уголовной ответственности". 

Украинская правда
Темы: ПортновсанкцииКанадасуд
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