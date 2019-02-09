Боевики помешали наблюдателям ОБСЕ попасть в Новоазовск

Пророссийские боевики препятствуют деятельности миссии ОБСЕ, не пропуская наблюдателей миссии в подконтрольного н.п.Новоазовск.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном 8 февраля.

"На блокпосту, расположенном на северном въезде в Новоазовск, к востоку от Мариуполя, трое наемников вооруженных формирований РФ в очередной раз не позволили патрулю миссии проехать в центр города и в восточном направлении до границы с РФ", - говорится в отчете наблюдателей.

"Оккупанты объяснили, что запрет связан с "проведением в этом районе комплекса специальных мероприятий", - говорится в документе.

В ОБСЕ сообщили, что подобный запрет на проезд зафиксирован в отчете миссии от 4 января.

"Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что руководству оккупантов есть что скрывать от международных наблюдателей. Украинская сторона СЦКК считает недопустимым подобные агрессивные действия российско-оккупационных войск, которые приобрели системный характер и приводят к эскалации напряжения как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения операции Объединенных сил", - заявили в пресс-центре штаба ООС.