В "Борисполе" задержали одного из основателей инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк"

Вечером 9 февраля в аэропорту "Борисполь" был задержан один из основателей инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" Назарий Кравченко.

О своем задержании Кравченко сообщил на своей странице в Facebook.

Блогер Антон Ходза уточнил, что Кравченко задержали после перелета из Италии, где он участвовал в акции возле виллы главы МВД Арсена Авакова, на заборе которой разместили фото активистов, ставших жертвами нападений и дела которых до сих пор не расследованы.

Участники акции развесили на заборе виллы Авакова 40 фотографий активистов, пострадавших от нападений.

"По нашей информации, (у Кравченко - ред.) требуют видео с камеры GoPro", - отметил Ходза.

Позже знакомые с ситуацией источники сообщили, что Кравченко отпустили.

Напомним,