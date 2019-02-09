В "Борисполе" задержали одного из основателей инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк"
Суббота, 9 февраля 2019, 18:43
Вечером 9 февраля в аэропорту "Борисполь" был задержан один из основателей инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" Назарий Кравченко.
О своем задержании Кравченко сообщил на своей странице в Facebook.
Блогер Антон Ходза уточнил, что Кравченко задержали после перелета из Италии, где он участвовал в акции возле виллы главы МВД Арсена Авакова, на заборе которой разместили фото активистов, ставших жертвами нападений и дела которых до сих пор не расследованы.
"По нашей информации, (у Кравченко - ред.) требуют видео с камеры GoPro", - отметил Ходза.
Позже знакомые с ситуацией источники сообщили, что Кравченко отпустили.
Напомним,
- 6 февраля участники акции разместили на заборе имения Авакова в Италии 40 фотографий пострадавших активистов из "списка Гандзюк", в частности самой Екатерины Гандзюк, Александра Музычко, Павла Шеремета и Ирины Ноздровской.
- "Участники акции напомнили министру о том, что благодаря произволу и умышленной бездеятельности системы Нацполиции в Украине против общественных активистов развернулся настоящий террор. Полицейские откровенно саботируют расследование и не наказывают заказчиков нападений, а сам министр вообще не комментирует постоянное преследование активистов", - заявили активисты.
Украинская правда