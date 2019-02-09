Суд отменил решение НАБУ закрыть дело Гройсмана о злоупотреблении властью

Соломенский райсуд г.Киева отменил постановление НАБУ о закрытии уголовного дела в отношении премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабмина о злоупотреблении властью и служебным положением.

Соответствующее решение суда от 4 февраля обнародованр в Едином госреестре судебных решений, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, к следственному судье поступила жалоба с просьбой отменить постановление старшего детектива НАБУ о закрытии уголовного производства от 21 сентября 2018 года по ч.1 ст.364 УК в связи с отсутствием состава преступления в действиях премьер-министра Украины и членов КМУ во время голосования за принятие постановления правительства №662 от 22.09.2016 года "Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений".

Имя заявители не называется. По его мнению, постановление детектива НАБУ о закрытии дела незаконно и преждевременно, в связи с чем он просит об его отмене.

"Истец ссылается на то, что детектив НАБУ до принятия постановления о закрытии дела не совершил ни одной процессуального действия по установлению количества применений в Украине положения п.19 "Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках", утвержденного постановлением Кабмина №662 от 22 сентября 2016 года. Также он отмечает, что детектив не исследовал все обстоятельства уголовного производства", - отмечается в сообщении.

Постановление Соломенского райсуда об отмене постановления старшего детектива НАБУ о закрытии уголовного производства обжалованию не подлежит.

Напомним,