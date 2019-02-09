Суд отменил решение НАБУ закрыть дело Гройсмана о злоупотреблении властью

1320 просмотров
Суббота, 9 февраля 2019, 21:01

Соломенский райсуд г.Киева отменил постановление НАБУ о закрытии уголовного дела в отношении премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабмина о злоупотреблении властью и служебным положением.

Соответствующее решение суда от 4 февраля обнародованр в Едином госреестре судебных решений, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, к следственному судье поступила жалоба с просьбой отменить постановление старшего детектива НАБУ о закрытии уголовного производства от 21 сентября 2018 года по ч.1 ст.364 УК в связи с отсутствием состава преступления в действиях премьер-министра Украины и членов КМУ во время голосования за принятие постановления правительства №662 от 22.09.2016 года "Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений".

Имя заявители не называется. По его мнению, постановление детектива НАБУ о закрытии дела незаконно и преждевременно, в связи с чем он просит об его отмене.

"Истец ссылается на то, что детектив НАБУ до принятия постановления о закрытии дела не совершил ни одной процессуального действия по установлению количества применений в Украине положения п.19 "Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках", утвержденного постановлением Кабмина №662 от 22 сентября 2016 года. Также он отмечает, что детектив не исследовал все обстоятельства уголовного производства", - отмечается в сообщении. 

Постановление Соломенского райсуда об отмене постановления старшего детектива НАБУ о закрытии уголовного производства обжалованию не подлежит.

Напомним,

  • В сентябре 2016 года Кабмин принял постановление №662, которым утвердит "Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках".
  • В п.19 этого порядка указывалось, что "ошибочно зачисленные на текущие счета суммы пенсий и денежной помощи зачисляются в счет последующих выплат или по требованию органов Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения возвращаются на счета, с которых производилось финансирование".
  • В сентябре 2018 года Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и недействительным с момента принятия положение п.19 указанного Порядка. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАБУ Гройсман суд


powered by lun.ua
По теме
НАБУ расследует ряд дел, в которых фигурирует Нацбанк 8 февраля 2019, 23:08
НАБУ закончило расследовать дело Онищенко 8 февраля 2019, 16:54
В "Укрзализныце" стали меньше воровать – НАБУ 8 февраля 2019, 15:19
Все новости
Главные новости
Суд отменил решение НАБУ закрыть дело Гройсмана о злоупотреблении властью
В Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки
Между участниками акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" и полицией произошли столкновения
Охранники форума Порошенко порвали плакат о Гандзюк
Все новости
здоровье

7 самых распространенных мифов о диетах

исследование

Пиво после вина или вино после пива?

Фото

10 впечатляющих фотографий под микроскопом

здоровье

33 научных способы похудеть навсегда

Поиск по сайту
Архив
Весь архів