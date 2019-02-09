Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отменил решение НАБУ закрыть дело Гройсмана о злоупотреблении властью

Суббота, 9 февраля 2019, 20:01
Суд отменил решение НАБУ закрыть дело Гройсмана о злоупотреблении властью

Соломенский райсуд г.Киева отменил постановление НАБУ о закрытии уголовного дела в отношении премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабмина о злоупотреблении властью и служебным положением.

Соответствующее решение суда от 4 февраля обнародованр в Едином госреестре судебных решений, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, к следственному судье поступила жалоба с просьбой отменить постановление старшего детектива НАБУ о закрытии уголовного производства от 21 сентября 2018 года по ч.1 ст.364 УК в связи с отсутствием состава преступления в действиях премьер-министра Украины и членов КМУ во время голосования за принятие постановления правительства №662 от 22.09.2016 года "Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений".

Имя заявители не называется. По его мнению, постановление детектива НАБУ о закрытии дела незаконно и преждевременно, в связи с чем он просит об его отмене.

"Истец ссылается на то, что детектив НАБУ до принятия постановления о закрытии дела не совершил ни одной процессуального действия по установлению количества применений в Украине положения п.19 "Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках", утвержденного постановлением Кабмина №662 от 22 сентября 2016 года. Также он отмечает, что детектив не исследовал все обстоятельства уголовного производства", - отмечается в сообщении. 

Постановление Соломенского райсуда об отмене постановления старшего детектива НАБУ о закрытии уголовного производства обжалованию не подлежит.

Напомним,

  • В сентябре 2016 года Кабмин принял постановление №662, которым утвердит "Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках".
  • В п.19 этого порядка указывалось, что "ошибочно зачисленные на текущие счета суммы пенсий и денежной помощи зачисляются в счет последующих выплат или по требованию органов Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения возвращаются на счета, с которых производилось финансирование".
  • В сентябре 2018 года Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и недействительным с момента принятия положение п.19 указанного Порядка. 

Темы: НАБУГройсмансуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
Все новости...
Реклама: