Совбез ООН отклонил резолюции США и РФ по Венесуэле

Россия и Китай в четверг на заседании Совбеза ООН применили право вето при голосовании по проекту резолюции США по Венесуэле, проект, предложенный Москвой, также не поддержали.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что вариант Соединенных Штатов предусматривал проведение свободных выборов в Венесуэле под наблюдением международных наблюдателей.

В резолюции также предусматривалось, что генсек ООН должен помочь в организации таких выборов. Кроме этого, проект предусматривал необходимость беспрепятственной доставки в страну гумпомощи.

РФ и Китай наложили вето на проект резолюции США.

"Мы серьезно обеспокоены тем фактом, что сегодняшняя встреча может быть использована в качестве шага для подготовки к реальному, а не гуманитарному вмешательству", - заявил представитель РФ в Совбезе Василий Небензя.

В то же время Совбез ООН не поддержал предложенный РФ проект резолюции по Венесуэле.

В документе, который подготовила РФ, говорится, что кризис в Венесуэле должны решить жители страны, а попытки внешнего вмешательства и угрозы применить силу со стороны других стран являются недопустимыми.

За текст резолюции РФ проголосовали лишь 4 страны, в частности - Россия и КНР.

Напомним: