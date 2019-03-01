Совбез ООН отклонил резолюции США и РФ по Венесуэле
Россия и Китай в четверг на заседании Совбеза ООН применили право вето при голосовании по проекту резолюции США по Венесуэле, проект, предложенный Москвой, также не поддержали.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что вариант Соединенных Штатов предусматривал проведение свободных выборов в Венесуэле под наблюдением международных наблюдателей.
В резолюции также предусматривалось, что генсек ООН должен помочь в организации таких выборов. Кроме этого, проект предусматривал необходимость беспрепятственной доставки в страну гумпомощи.
РФ и Китай наложили вето на проект резолюции США.
"Мы серьезно обеспокоены тем фактом, что сегодняшняя встреча может быть использована в качестве шага для подготовки к реальному, а не гуманитарному вмешательству", - заявил представитель РФ в Совбезе Василий Небензя.
В то же время Совбез ООН не поддержал предложенный РФ проект резолюции по Венесуэле.
В документе, который подготовила РФ, говорится, что кризис в Венесуэле должны решить жители страны, а попытки внешнего вмешательства и угрозы применить силу со стороны других стран являются недопустимыми.
За текст резолюции РФ проголосовали лишь 4 страны, в частности - Россия и КНР.
Напомним:
- В январе несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
- В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
- Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
- Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
- ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
- Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
- Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.
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