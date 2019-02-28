Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Совбез ООН отклонил резолюции США и РФ по Венесуэле

Четверг, 28 февраля 2019, 23:28

Россия и Китай в четверг на заседании Совбеза ООН применили право вето при голосовании по проекту резолюции США по Венесуэле, проект, предложенный Москвой, также не поддержали.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что вариант Соединенных Штатов предусматривал проведение свободных выборов в Венесуэле под наблюдением международных наблюдателей.

В резолюции также предусматривалось, что генсек ООН должен помочь в организации таких выборов. Кроме этого, проект предусматривал необходимость беспрепятственной доставки в страну гумпомощи.

РФ и Китай наложили вето на проект резолюции США.

"Мы серьезно обеспокоены тем фактом, что сегодняшняя встреча может быть использована в качестве шага для подготовки к реальному, а не гуманитарному вмешательству", - заявил представитель РФ в Совбезе Василий Небензя.

В то же время Совбез ООН не поддержал предложенный РФ проект резолюции по Венесуэле.

В документе, который подготовила РФ, говорится, что кризис в Венесуэле должны решить жители страны, а попытки внешнего вмешательства и угрозы применить силу со стороны других стран являются недопустимыми.

За текст резолюции РФ проголосовали лишь 4 страны, в частности - Россия и КНР.

Напомним:

  • В январе несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
  • Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенесуэлаРосcияСШАООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Венесуэла
США ослабили "нефтяные" санкции против Венесуэлы
США могут ослабить санкции против Венесуэлы в обмен на добычу и поставку нефти - WSJ
СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
Последние новости
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
Все новости...
Реклама: