Балуха этапируют в колонию, где применяют насилие к заключенным - адвокат
В колониях общего режима Тверской области РФ, куда этапируют украинского политзаключенного Владимира Балуха, применяют насилие к заключенным.
Об этом 28 февраля "Крым.Реалии" рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.
"По моей информации, Балуха этапируют в колонию общего режима Тверской области. Я могу только предположить, в какую колонию. Эту информацию не уточнили. Возможно, это колония номер 6 общего режима.
В Твери достаточно жесткие колонии, находящиеся под администрацией и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Он свой срок будет досиживать в не очень хороших условиях", - сообщила Динзе.
По ее словам, адвокатам так и не удалось выяснить причину этапирования Балуха.
"Причина этапа нам не известна, и мы сможем узнать информацию от Балуха, когда он прибудет.
Или информация может быть построена на предположениях: керченская колония просто хотела избавиться от неудобного "заключенного" и соответственно перевела его в другую колонию", - отметила адвокат.
Напоминаем:
- 26 февраля Динзе подтвердила, что незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Владимира Балуха этапируют в Тверь.
- 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара.
- Крымчанина отправили по этапу без теплых вещей, ведь накануне у его жены Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами.
- Правозащитники заявляли, что подобные действия власти РФ по отношению к Балуха "нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации".
- 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
- В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
- Балух более 200 дней держал голодовку, протестуя против приговора.
- ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
- Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.