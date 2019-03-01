Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Балуха этапируют в колонию, где применяют насилие к заключенным - адвокат

Пятница, 1 марта 2019, 00:01
Балуха этапируют в колонию, где применяют насилие к заключенным - адвокат

В колониях общего режима Тверской области РФ, куда этапируют украинского политзаключенного Владимира Балуха, применяют насилие к заключенным.

Об этом 28 февраля "Крым.Реалии" рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.

"По моей информации, Балуха этапируют в колонию общего режима Тверской области. Я могу только предположить, в какую колонию. Эту информацию не уточнили. Возможно, это колония номер 6 общего режима.

В Твери достаточно жесткие колонии, находящиеся под администрацией и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Он свой срок будет досиживать в не очень хороших условиях", - сообщила Динзе.

По ее словам, адвокатам так и не удалось выяснить причину этапирования Балуха.

"Причина этапа нам не известна, и мы сможем узнать информацию от Балуха, когда он прибудет.

Или информация может быть построена на предположениях: керченская колония просто хотела избавиться от неудобного "заключенного" и соответственно перевела его в другую колонию", - отметила адвокат.

Напоминаем:

  • 26 февраля Динзе подтвердила, что незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Владимира Балуха этапируют в Тверь.
  • 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара.
  • Крымчанина отправили по этапу без теплых вещей, ведь накануне у его жены Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами.
  • Правозащитники заявляли, что подобные действия власти РФ по отношению к Балуха "нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации".
  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Балух более 200 дней держал голодовку, протестуя против приговора.
  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
  • Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.

Темы: БалухполитзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Балух
Подозреваемый в избиении Балуха предстанет перед судом
Балуха допросили следователи
Балуха выписали из больницы после избиения
Последние новости
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
Все новости...
Реклама: