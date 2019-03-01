Балуха этапируют в колонию, где применяют насилие к заключенным - адвокат

В колониях общего режима Тверской области РФ, куда этапируют украинского политзаключенного Владимира Балуха, применяют насилие к заключенным.

Об этом 28 февраля "Крым.Реалии" рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.

"По моей информации, Балуха этапируют в колонию общего режима Тверской области. Я могу только предположить, в какую колонию. Эту информацию не уточнили. Возможно, это колония номер 6 общего режима.

В Твери достаточно жесткие колонии, находящиеся под администрацией и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Он свой срок будет досиживать в не очень хороших условиях", - сообщила Динзе.

По ее словам, адвокатам так и не удалось выяснить причину этапирования Балуха.

"Причина этапа нам не известна, и мы сможем узнать информацию от Балуха, когда он прибудет.

Или информация может быть построена на предположениях: керченская колония просто хотела избавиться от неудобного "заключенного" и соответственно перевела его в другую колонию", - отметила адвокат.

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