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Израиль: генпрокурор планирует выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции

Пятница, 1 марта 2019, 00:49

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельбит заявил о намерении выдвинуть обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что генпрокурор перед тем, как предъявить обвинение в трех коррупционных делах, в частности во взяточничестве, намерен вызвать Нетаньяху и заслушать его.

Комментируя решение Мандельбита, партия Нетаньяху "Ликуд" назвала это политическим преследованием премьер-министра.

Сам Нетаньху отвергает обвинения в коррупции и называет их "охотой на ведьм". По его словам, "дело развалится, как карточный домик".

По данным следствия, премьер получал дорогие подарки на сумму 300 тысяч долларов в обмен на помощь бизнесменам, передает The Jerusalem Post.

Второе дело касается возможной договоренности политика с газетой Yedioth Ahronoth: Нетаньяху якобы обещал ослабить конкурентов газеты в обмен на то, что она не будет критиковать его.

Третий эпизод - вероятная помощь бизнесмену Шаулю Еловичу, за это он должен был публиковать положительные публикации о Нетаньяху на своем сайте.

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Темы: Израилькоррупция
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