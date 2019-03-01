Израиль: генпрокурор планирует выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции

252 просмотра
Пятница, 1 марта 2019, 01:49

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельбит заявил о намерении выдвинуть обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что генпрокурор перед тем, как предъявить обвинение в трех коррупционных делах, в частности во взяточничестве, намерен вызвать Нетаньяху и заслушать его.

Комментируя решение Мандельбита, партия Нетаньяху "Ликуд" назвала это политическим преследованием премьер-министра.

Сам Нетаньху отвергает обвинения в коррупции и называет их "охотой на ведьм". По его словам, "дело развалится, как карточный домик".

По данным следствия, премьер получал дорогие подарки на сумму 300 тысяч долларов в обмен на помощь бизнесменам, передает The Jerusalem Post.

Второе дело касается возможной договоренности политика с газетой Yedioth Ahronoth: Нетаньяху якобы обещал ослабить конкурентов газеты в обмен на то, что она не будет критиковать его.

Третий эпизод - вероятная помощь бизнесмену Шаулю Еловичу, за это он должен был публиковать положительные публикации о Нетаньяху на своем сайте.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Израиль коррупция


powered by lun.ua
По теме
Украина может отменить безвиз с Израилем – МИД 28 февраля 2019, 15:56
Интерпол разыскивает известного украинского бизнесмена 20 февраля 2019, 13:21
Польша до сих пор ждет извинений Израиля за скандал с Холокостом 19 февраля 2019, 16:33
Все новости
Главные новости
Балуха этапируют в колонию, где применяют насилие к заключенным - адвокат
"Схемы" узнали, кого из кандидатов в президенты расследует полиция
Новости дня: объединение Гриценко и Садового и разрыв "БПП" и "Еврооптимистов"
Суд в Лондоне арестовал 2 особняка и имущество Фирташа на 50 млн фунтов
Все новости
психология

Как понять, что пора идти к психологу

социум

Дать полноценную жизнь любому ребенку. Как это делают в разных странах

исследование

Как аромат кофе влияет на нашу работоспособность

Поиск по сайту
Архив
Весь архів