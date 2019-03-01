В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Немцова
Глава комитета по международным делам Палаты представителей США Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию о санкциях за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
Об этом сообщает русская служба "Радио Свобода".
В документе говорится, что российские власти скрывают подробности преступления. Авторы резолюции призвали Белый дом провести международное расследование убийства и ввести строгие санкции против людей, причастных к гибели Немцова.
Отмечается, что резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.
"У Немцова было видение демократической и свободной России. Теперь он пополнил длинный список журналистов, общественных активистов и политических оппонентов власти, убитых соратниками Путина в их стремлении заставить замолчать всех критиков Кремля", - заявил Элиот Энгель, представляя резолюцию.
Напомним:
- Родственники убитого оппозиционного политика Бориса Немцова обвиняют в бездействии следователей в ходе расследования, поиска организаторов и заказчиков его убийства.
- Борис Немцов погиб 27 февраля 2015: неизвестный расстрелял оппозиционера на Большом Каменном мосту недалеко от Кремля, от ранений Немцов скончался на месте.
- Немцов заявлял, что опасается, что президент России Владимир Путин "закажет" его за оппозиционные высказывания.
- Убийство политика произошло за день до оппозиционного марша "Весна", запланированного на 1 марта.
- В июле 2017 г. Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого в убийстве Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч российских рублей.
- К длительным срокам лишения свободы также были приговорены другие фигуранты дела: Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид - 16 лет. Темирлану Эскерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима. Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам колонии.
- Никто из приговоренных не признал свою вину.
- 24 февраля в Москве, Петербурге и других городах России прошли акции памяти Немцова.
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