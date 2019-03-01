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Глава САП: около 30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении

Пятница, 1 марта 2019, 04:08
Глава САП: около 30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении

Около 30 нардепов могли стать фигурантами расследований относительно незаконного обогащения, но сейчас это невозможно, потому что Конституционный суд отменил соответствующую статью Уголовного кодекса.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает "Громадське".

Он сообщил, что за весь период работы САП и НАБУ было открыто 106 производств по статье о незаконном обогащении, 65 производств расследуются, 37 - закрыто, 4 - направлены в суд с обвинительными актами.

Холодницкий не согласен с заявлениями о том, что статья о незаконном обогащении лишает подозреваемых права на презумпцию невиновности.

"37 производств закрыто именно потому, что презумпция невиновности была применена прокурорами и детективами. Поэтому я утверждаю: не было никакого бремени доказывания на фигурантах дела", - подчеркнул прокурор.

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Напомним:

  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • По словам главы САП Назара Холодницкого, теперь уголовные дела по статье о незаконном обогащении должны быть закрыты постановлением суда или прокурора.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
  • Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
  • Позже Порошенко подал новый законопроект о наказании за незаконное обогащение.

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Темы: ХолодницкийКС
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