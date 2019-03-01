Глава САП: около 30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении

Около 30 нардепов могли стать фигурантами расследований относительно незаконного обогащения, но сейчас это невозможно, потому что Конституционный суд отменил соответствующую статью Уголовного кодекса.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает "Громадське".

Он сообщил, что за весь период работы САП и НАБУ было открыто 106 производств по статье о незаконном обогащении, 65 производств расследуются, 37 - закрыто, 4 - направлены в суд с обвинительными актами.

Холодницкий не согласен с заявлениями о том, что статья о незаконном обогащении лишает подозреваемых права на презумпцию невиновности.

"37 производств закрыто именно потому, что презумпция невиновности была применена прокурорами и детективами. Поэтому я утверждаю: не было никакого бремени доказывания на фигурантах дела", - подчеркнул прокурор.

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Напомним: