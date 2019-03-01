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ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, без потерь

Пятница, 1 марта 2019, 06:23

За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ОС - огонь велся из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 1 марта.

"Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, противник применил 16 раз, потратив 143 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм", - подчеркнули в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 7 раз обстреляли опорные пункты ОС: из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино.

Дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское.

Дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем - возле села Гнутово.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 6 раз обстреляли позиции подразделений ОС: из минометов калибра 120 мм - вблизи села Троицкое, из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Шумы, сизартиллерийских систем калибра 122 мм - возле села Новозвановка", - отметили в пресс-центре.

Из минометов калибра 120 мм - возле города Попасная; из минометов калибров 120 и 82 мм, БМП-1 и гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Золотое-4;

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Хутор Вольный.

По данным разведки, 28 февраля был ликвидирован один и ранены 3 оккупантов.

Кроме того, уничтожено 4 единицы вооружения и военной техники боевиков, в том числе самоходную артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс.

"С начала текущих суток позиции наших войск враг не обстреливал. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассбоевые действия
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