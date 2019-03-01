Из Дели начали выбираться украинцы, застрявшие там

Утром 1 марта из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен.

Об этом сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

Еще часть украинцев вылетят из Индии вечером, другие – 2 марта рейсом "Международных авиалиний Украины".

Скасування авіарейсу - це завжди емоції, тривога. Природно. Але #КонсулПоруч, і питання поступово вирішується. Зранку з Делі вилетіла частина українців, рейс яких було скасовано, частина - ввечері, інші - завтра рейсом МАУ. pic.twitter.com/Q7al4PfzJL