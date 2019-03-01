Из Дели начали выбираться украинцы, застрявшие там

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Пятница, 1 марта 2019, 08:28

Утром 1 марта из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен.

Об этом сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

Еще часть украинцев вылетят из Индии вечером, другие – 2 марта рейсом "Международных авиалиний Украины".

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Темы: Индия туристы МИД


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