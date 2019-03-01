Из Дели начали выбираться украинцы, застрявшие там
Пятница, 1 марта 2019, 07:28
Утром 1 марта из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен.
Об этом сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины.
Еще часть украинцев вылетят из Индии вечером, другие – 2 марта рейсом "Международных авиалиний Украины".
Скасування авіарейсу - це завжди емоції, тривога. Природно. Але #КонсулПоруч, і питання поступово вирішується. Зранку з Делі вилетіла частина українців, рейс яких було скасовано, частина - ввечері, інші - завтра рейсом МАУ. pic.twitter.com/Q7al4PfzJL— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 1 березня 2019 р.
Напомним:
- 28 февраля в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном в Дели отменили ряд авиарейсов – не менее 14 украинцев не смогли вылететь вовремя.
- 14 февраля в результате теракта в контролируемой Индией части Кашмира погибли по меньшей мере 40 полицейских. Дели обвинил в теракте Исламабад.
- 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны, и захватил индийского пилота. В Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире – погибли двое пилотов и гражданский.
- Посольство Украины в Индии призвало своих граждан воздержаться от поездок в опасные индийские районы Джамму и Кашмир.