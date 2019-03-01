Из Дели начали выбираться украинцы, застрявшие там
815 просмотров
Пятница, 1 марта 2019, 08:28
Утром 1 марта из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен.
Об этом сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины.
Еще часть украинцев вылетят из Индии вечером, другие – 2 марта рейсом "Международных авиалиний Украины".
Скасування авіарейсу - це завжди емоції, тривога. Природно. Але #КонсулПоруч, і питання поступово вирішується. Зранку з Делі вилетіла частина українців, рейс яких було скасовано, частина - ввечері, інші - завтра рейсом МАУ. pic.twitter.com/Q7al4PfzJL— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 1 березня 2019 р.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua