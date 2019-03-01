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Из Дели начали выбираться украинцы, застрявшие там

Пятница, 1 марта 2019, 07:28

Утром 1 марта из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен.

Об этом сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

Еще часть украинцев вылетят из Индии вечером, другие – 2 марта рейсом "Международных авиалиний Украины".

Напомним:

  • 28 февраля в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном в Дели отменили ряд авиарейсов – не менее 14 украинцев не смогли вылететь вовремя.
  • 14 февраля в результате теракта в контролируемой Индией части Кашмира погибли по меньшей мере 40 полицейских. Дели обвинил в теракте Исламабад.
  • 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны, и захватил индийского пилота. В Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире – погибли двое пилотов и гражданский.
  • Посольство Украины в Индии призвало своих граждан воздержаться от поездок в опасные индийские районы Джамму и Кашмир.

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Темы: ИндиятуризмМИД
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