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ГПУ расследует участие экс-руководителей страны в преступлениях на Майдане: два новых подозрения

Пятница, 1 марта 2019, 08:27

Следователи ГПУ расследуют обстоятельства препятствования высшими должностными лицами государства проведению митингов и демонстраций, организации убийств и причинения телесных повреждений митингующим во время Революции достоинства.

Об этом сообщает Управление специальных расследований Генпрокуратуры в Facebook.

Отмечается, что следствие установило новых фигурантов противодействия протестным акциям, которые происходили в центральной части Киева 18-19 февраля 2014 года.

Сейчас объявили о подозрении экс-начальнику Департамента общественной безопасности МВД Украины по ст. 340, ч. 3 ст. 365 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов) УК.

А также экс-начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ по ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов; виды соучастников; превышение власти) УК.

"В связи с сокрытием указанных подозреваемых от органа следствия и суда и не установлением их местонахождения их объявили в розыск", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с установлением новых обстоятельств участия бывших высших должностных лиц государства – премьер-министра, министра обороны, главнокомандующего ВСУ, командующего внутренних войск МВД, директора департамента МВД, и.о. начальника ГУМВД в Киеве и командира полка милиции особого назначения "Беркут" – в противодействии протестным акциям им сообщили об изменении подозрения и о новом подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении митингующих.

Досудебное расследование продолжается.

Темы: ГенпрокуратураМайдан
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