Синоптики прогнозируют до 10 градусов мороза

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Пятница, 1 марта 2019, 10:05

2-3 марта в Украине похолодает, ночью до -4-10 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозу Укргидрометцентра, во второй день весны, по всей территории страны будет облачно с прояснениями, на востоке небольшой снег.

Днем почти во всех областях около 0, только на северо-востоке до -3, в Одесской области до +4. 

 

3 марта днем ​​начнет теплеть. Осадков не синоптики не прогнозируют.

Ночью будет преобладать морозная погода: на западе, севере, востоке и в центре -7-9, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях до -6, в Крыму до -4. Днем в западных областях +7+9, на севере, в центре и на юге страны +2+4, на востоке 0+2.

 

Украинская правда

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Темы: погода


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