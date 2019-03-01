Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики прогнозируют до 10 градусов мороза

Пятница, 1 марта 2019, 09:05
Синоптики прогнозируют до 10 градусов мороза

2-3 марта в Украине похолодает, ночью до -4-10 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозу Укргидрометцентра, во второй день весны, по всей территории страны будет облачно с прояснениями, на востоке небольшой снег.

Днем почти во всех областях около 0, только на северо-востоке до -3, в Одесской области до +4. 

 

3 марта днем ​​начнет теплеть. Осадков не синоптики не прогнозируют.

Ночью будет преобладать морозная погода: на западе, севере, востоке и в центре -7-9, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях до -6, в Крыму до -4. Днем в западных областях +7+9, на севере, в центре и на юге страны +2+4, на востоке 0+2.

 

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
погода
В Киеве побит рекорд суточного количества осадков
В Греции зафиксировали температурный рекорд: более 46°C жары
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Последние новости
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
Все новости...
Реклама: