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С начала года в Украину не пустили 1,5 тысячи россиян

Пятница, 1 марта 2019, 09:32

Представители Государственной пограничной службы Украины за первые два месяца 2019 года не пропустили на территорию Украины 1,5 тысячи граждан РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян, передает "Укринформ".

"В этом году ГПСУ отказала в пересечении границы почти 1500 граждан Российской Федерации", - сказал он.

Напомним:

  • С 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.
  • В связи с введением военного положения на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе ограничили выезд иностранцев, иностранным журналистам официально запрещено въезжать на территорию оккупированного Россией Крыма.
  • 26 ноября в столичных аэропортах Украины не пропустили более 70 граждан России, которые, в том числе, прилетели из Беларуси.
  • 30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением.
  • В ГПСУ уточнили, что в каждом отдельном случае может приниматься отдельное исключительное решение по результатам общения и проверки документов при прохождении границы.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаУкраинаРосcия
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