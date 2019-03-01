С начала года в Украину не пустили 1,5 тысячи россиян

Представители Государственной пограничной службы Украины за первые два месяца 2019 года не пропустили на территорию Украины 1,5 тысячи граждан РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян, передает "Укринформ".

"В этом году ГПСУ отказала в пересечении границы почти 1500 граждан Российской Федерации", - сказал он.

Напомним: