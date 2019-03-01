Лукашенко заявил, что Беларусь не против общей валюты с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание единой валюты "общего рубля" между Российской Федерацией и Белоруссией.

Об этом Лукашенко сказал в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ, пишет российский "Интерфакс".

"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер?", - сказал Лукашенко.

По его словам, "это будет не российский или белорусский рубль, это будет общий рубль, если он будет".

Лукашенко считает, что ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты является проблема эмиссионного центра.

"И главное - эмиссионный центр. Он (Путин) мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет", - передал Лукашенко свой диалог с Путиным.

Также он заявил, что Беларусь и РФ "должны быть вместе".

По его словам, Беларусь никогда не была нахлебником России и не будет.

"Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов", - заявил Лукашенко.

В январе Лукашенко уже заявлял о единой валюте между РФ и Беларусью. Он называл условия, на которых возможно введение единой валюты с Россией.

По его словам, это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России.