Под поездами на Харьковщине за сутки погибли двое мужчин

За прошедшие сутки в Харьковской области поезда смертельно травмировали двух мужчин, правоохранители устанавливают личности погибших.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что 28 февраля в 2:06 на 10 км железнодорожного перегона станции "Ордовка", между селами Ватутино Дергачевского района и Утковка Харьковского района, под грузовым поездом погиб мужчина в возрасте около 45-50 лет.

По данным полиции, он самостоятельно вышел на встречу поезда, на звуковые и световые сигналы не реагировал.

Также сообщается, что около трех часов ночи в Дергачевский отдел полиции поступила информация о том, что вблизи железнодорожной станции "Слатино" в пгт Слатино пассажирским поездом сообщением "Москва-Кривой Рог" был смертельно травмирован другой мужчина, в возрасте около 30-35 лет.

Правоохранители рассказали, что он переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

Сейчас возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.