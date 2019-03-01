Никакой агитации для военных нет – Наев

Командующий Объединенных сил Сергей Наев уверяет, что никакой специальной агитации для военнослужащих ООС не проводят, и что бойцы сами способны принять решение, за кого голосовать.

Об этом он сказал в интервью "Тижню".

"Никакой специальной агитации для военнослужащих ООС не предусмотрено, поэтому она и не проводится. У нас все бойцы хорошо образованные, это не дети, поэтому они способны самостоятельно принять решение", - сказал Наев.

По его словам, все военные смогут проголосовать на выборах президента.

"Военнослужащие Объединенных сил, как и все граждане Украины, смогут воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах президента. На территории военных частей ведется работа по созданию специальных избирательных участков", - сказал командующий ООС.

Он добавил, что бойцы будут голосовать на правах обычных граждан по своим паспортам.

"Все те военнослужащие, которые, например, не привлечены в составе дежурных сил или к боевому дежурству утром, будут голосовать в первой половине дня, остальные – после обеда", - сказал Наев.

Он затруднился прогнозировать, не будет ли провокаций со стороны России, чтобы помешать выборам на Донбассе, но заверил, что военные приложат все усилия для того, чтобы голосование состоялось.

"Одно могу сказать точно: избирательное право военнослужащих будет обеспечено, и голосование никак не повлияет ни на боевую готовность войск, ни на удержание занимаемых позиций", - подытожил Наев.

Напомним: